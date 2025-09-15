Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein und Sie dürfen sagen: «I chume druus».

Die Regale in den Läden sind voll und auf dem Land präsentieren die Bauern ihre schönsten Exemplare: Kürbisse als Deko, zum Schnitzen für Halloween oder auf den Teller – die Auswahl ist riesig. Aber kennen Sie sich auch aus, in der Welt der Kürbisse? Machen Sie den Blitztest und testen Sie ihr Wissen.

