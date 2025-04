Ostern naht – was wissen Sie über Eier?

In der Schweiz leben rund 3.6 Millionen Legehennen in 13'000 landwirtschaftlichen Betrieben. Sie legen jährlich rund 1.1 Milliarden Eier (Stück) mit einem Produktionswert von rund 350 Millionen Franken. Rund 20 Prozent der in der Schweiz produzierten Eier tragen das Bio-Label.

Kurz vor Ostern sind Eier besonders gefragt. Doch was wissen Sie über das Ei? Im Blitzquiz können Sie ihr Wissen testen.