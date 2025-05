Für einige beginnen die Eisheiligen mit Mamertus am 11. Mai. Mamertus wurde im Jahre 461 Bischof im gallischen Vienne und verstarb im Jahre 477 gleichenorts. Mamertus wurde nur in Norddeutschland als Heiliger verehrt, bekam aber in der Schweiz und in Süddeutschland nie den Status eines Heiligen.

Entsprechend kann der 11. Mai, der Tag des Mamertus, nicht den Eisheiligen zugerechnet werden. Die Eisheiligen beginnen daher in der Schweiz erst am 12. Mai. Mit welchem Heiligen? Machen Sie den Blitztest.