Eine Tragödie, die die Schweiz erschüttert, ereignet sich 21. Dezember 2015 in Rupperswil AG. Vier Menschen werden in ihrem Zuhause brutal ermordet, von einem jungen Mann aus der Nachbarschaft. Sein Motiv: der Missbrauch des 13-jährigen Sohnes der Familie.

Den «Fall Rupperswil» hat SRF in einer dreiteiligen «DOK»-Serie rekonstruiert. Angehörige, Ermittlerinnen und erstmals auch die Aargauer Staatsanwaltschaft geben Einblick in die dramatischen Stunden, die schwierige Polizeiarbeit und die Spuren, die das Verbrechen bis heute hinterlässt.

Ab Februar 2026 ergänzt ein neuer Talk-Podcast das True-Crime-Angebot von SRF. Alle zwei Wochen werden reale Schweizer Kriminalfälle vertieft – mit Hintergrundwissen und Einblicken in die Recherche.