Ob Patent Ochsner, Sina oder Nemo – am 13. September dreht sich bei SRF alles rund um Schweizer Musik. Wärmen Sie sich mit unserem Quiz schon einmal auf.

Die Schweizer Musiklandschaft mag klein sein. Dennoch hat sie ein paar bemerkenswerte Musikerinnen und Musiker herausgebracht. Wussten Sie beispielsweise, dass Mani Matters Albumklassiker «I han es Zündhölzli azündt» 313 Wochen in der Schweizer Album-Hitparade war? Das ist länger als die Alben von gestandenen US-Stars, wie Taylor Swift (mit «1989») oder Harry Styles (mit «Fine Line»).

Weitere Einblicke in die Schweizer Musikszene gibt es am Schweizer Musiktag am 13. September. Oder aber Sie nehmen schon ein paar Fakten mit – mit dem «3 vo 5».