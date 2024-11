Vor 30 Jahren flimmerte die SRF-Serie «Fascht e Familie» erstmals in den Schweizer Haushalten über den Bildschirm. Eine Sitcom, die Millionen von Zuschauenden bis heute begeistert.

Doch welche der insgesamt 100 Folgen, sollte man sich auch als «Fascht e Familie» Neuling nicht entgehen lassen? Wir stellen hier die beliebtesten Episoden der Serie bei Play SRF vor:

1. Vreni macht Karriere (Staffel 3, Episode 41)

Platz Nummer 1 der beliebtesten Episoden belegt die Folge «Vreni macht Karriere». Wie der Name verrät, steht dabei die unsichere Bankangestellte Vreni im Mittelpunkt. Sie kriegt Besuch von ihrer ehemaligen Schulfreundin Ursula, welche glaubt, dass Vreni beruflich extrem erfolgreich ist. Nun gilt es, nicht aufzufliegen. Zusammen mit ihren WG-Mitbewohnenden spielt Vreni ihrer Schulfreundin ein falsches Leben vor – ob das gut kommt?

26:07 Video Vreni macht Karriere (Staffel 3, Folge 41) Aus Fascht e Familie vom 25.12.2023. abspielen. Laufzeit 26 Minuten 7 Sekunden.

2. Eiszeit (Staffel 3, Episode 45)

Auch den zweiten Platz belegt eine Folge aus Staffel 3. In der Episode «Eiszeit» muss sich die quirlige WG mit einer defekten Zentralheizung herumschlagen. Und das ausgerechnet an dem Abend, wo Vreni den Bankbuchhalter Toni in der Wohnung verführen möchte. Für Neffe Rolf ist klar: Das ist der ideale Zeitpunkt, Tante Martha ins Altersheim abzuschieben. Schafft es Rolf endlich, an das Haus von seiner Tante zu kommen und alle Mitbewohnenden hinauszuwerfen?

25:48 Video Eiszeit (Staffel 3, Folge 45) Aus Fascht e Familie vom 09.10.2022. abspielen. Laufzeit 25 Minuten 48 Sekunden.

3. Zuhause bei... (Staffel 3, Episode 44)

Alle guten Dinge sind drei. Auch diesen Platz belegt eine Episode der dritten Staffel. Dabei geht es drunter und drüber. Tante Martha praktiziert Bauchtanz, was ihr hilft, Sorgen zu vergessen. Dadurch vergisst sie allerdings, dass Vreni ihr Wohnzimmer für ein wichtiges Interview reserviert hat.

Ausserdem kann Mitbewohner Flip aufgrund des Regens seine T-Shirts nicht in der Fussgängerzone verkaufen und möchte in Marthas Wohnzimmer eine Vernissage veranstalten. Gleichzeitig müssen Hans und seine Theaterkollegen wegen Überschwemmung im Vereinslokal ebenfalls im Wohnzimmer proben. Da ist ein Durcheinander vorprogrammiert!

25:27 Video Zuhause bei... (Staffel 3, Folge 44) Aus Fascht e Familie vom 02.10.2022. abspielen. Laufzeit 25 Minuten 27 Sekunden.

4. Haus an bester Lage (Staffel 1, Episode 1)

Diese Episode darf natürlich nicht fehlen - der Start der Schweizer Kultserie und für alle Neulinge ein Muss. Die erste Episode von «Fascht e Familie» belegt Platz 4 der beliebtesten Folgen bei Play SRF.

Hier lernen sich Tante Martha und ihre späteren Mitbewohner Hans, Vreni und Flip ganz zufällig kennen. Und auch Tante Marthas Neffen Rolf hat seinen ersten Auftritt. Er will das Haus seiner Tante heimlich verkaufen.

24:02 Video Haus an bester Lage (Staffel 1, Folge 1) Aus Fascht e Familie vom 04.11.1994. abspielen. Laufzeit 24 Minuten 2 Sekunden.

5. Eile mit Weile (Staffel 3, Episode 55)

Auf Platz fünf kehren wir wieder zurück zu Staffel 3 – offensichtlich eine Staffel, die bei den «Fascht e Familie»-Fans beliebt ist.

Tante Martha und Hans ärgern ihren Mitbewohner Flip beim Spiel «Eile mit Weile», während sie sich fragen, wo Vreni bleibt. Sie bedauern ihr Pech bei den Männern. Vreni hingegen hat heimlich einen jungen Mann in ihr Zimmer geschmuggelt. Um Wein zu holen, muss sie in die Küche, was ihre Mitbewohner misstrauisch macht. Die wortkarge Art von Vreni bringt ihre Mitbewohnenden auf die Idee, dass sie ihr Elend über ein verunglücktes Rendez-vous im Alkohol ertränken will. Kommen sie dem wahren Grund noch auf die Spur?

23:07 Video Eile mit Weile (Staffel 3, Folge 55) Aus Fascht e Familie vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 23 Minuten 7 Sekunden.

Welche Episode von «Fascht e Familie» bleibt Ihnen persönlich bis heute in Erinnerung? Schreiben Sie es uns unten in die Kommentare.

Die Rollen im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Tante Martha ist die Hausbesitzerin. Sie liebt esoterische Theorien und sammelt seit entsprechende Bücher und Gegenstände. Gespielt wird sie von Trudi Roth, welche 2016 nach langer Demenz-Krankheit verstarb. Rolf Aebersold ist Immobilienmakler, welcher als Marthas Neffe eine hinterhältige Rolle spielt. Er ist kein Bestandteil der Wohngemeinschaft. Der Schauspieler von Rolf ist Andreas Matti. Hans Meier ist Kellner und Laienschauspieler. Gespielt wird die Rolle von Walter Andreas Müller. Flip ist ein T-Shirt-Bemaler und Lebenskünstler, der sich von den anderen Mitbewohnern durchfüttern lässt. Bis Ende Staffel 4 wird er von Martin Schenkel verkörpert. 2003 starb der Schauspieler an einem Hirntumor. Vreni Hubacher ist eine unsichere Bankangestellte, immer auf der Suche nach der grossen Liebe. Gespielt wird sie bis Folge 67 von Hanna Scheuring. Annekäthi Tobler spielt eine aufgestellte Hebamme und Tänzerin. Die Schauspielerin ist Sandra Moser. Sie kommt als Ersatz für Vreni Hubacher in die WG. Bruno Caduff ist ein biederer Buchhalter, welcher es liebt, Schach zu spielen. Sein grosser Traum ist Radiomoderator zu werden. Beat Marti spielt den jungen Bruno in der Serie und kommt für Flip in die Wohngemeinschaft.

Und für alle Neulinge, aber auch eingefleischten Fans, gibt es alle Folgen von «Fascht e Familie» online auf SRF Play zum Nachschauen.