«Tschugger» und die Walliser Klischees – was ist dran?

Das Wallis ist voller Superlativen: Es ist der Kanton mit den meisten Viertausendern, den grössten Weingebieten und der momentan coolsten Fernsehserie der Schweiz. Das ist Fakt. Die erfolgreiche Polizeikomödie «Tschugger» spielt hingegen mit vielen Klischees. Haben diese auch etwas Wahres? Wir machen den Klischee-Check mit zwei Persönlichkeiten, die wissen, wie die Walliserinnen und Walliser ticken.

Ruth Seeholzer SRF-Korrespondentin im Wallis Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Ruth Seeholzer ist seit 2021 Wallis-Korrespondentin von Radio SRF. Zuvor war sie Redaktorin bei der «Tagesschau» und TV-Korrespondentin SRF im Wallis. Die «Üsserschwiizerin» zog vor rund 30 Jahren ins Wallis.

Roger Brunner Leiter Unternehmenskommunikation bei Valais Wallis Promotion Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Walliser Roger Brunner ist seit dem 1. November 2O24 Leiter der Unternehmenskommunikation der branchenübergreifenden Promotionsorganisation (VWP) des Wallis. Von 2014 bis 2024 berichtete er für SRF als TV-Korrespondent aus dem Kanton Wallis. Zuvor war er Redaktionsleiter bei Kanal 9 in Visp und Lokalredaktor beim «Walliser Boten».

Klischee 1: Das Wallis hat eine ausgeprägte Apéro-Kultur

Im Wallis gibt es keine Stammtische wie in der Deutschschweiz, sagt Ruth Seeholzer. Im Wallis habe man die Bars. Treffpunkt sei dort, wo der Ausschank ist. Wer dazustösst, gibt gleich eine Bestellung für alle auf. «Da sitzt man dann schon mal etwas länger.» Das ist die Regel. Im Unterwallis sei es noch extremer, weiss Roger Brunner. «Da macht man die Geschäfte nicht am Sitzungstisch, sondern beim Apéro.» Im richtigen Moment am richtigen Ort einen «Ballon» ausgeben – es gebe Politiker im Wallis, die ihre ganze Karriere damit aufgebaut hätten. Und dass Jugendliche im Wallis mehr trinken als im Rest der Deutschschweiz, ist statistisch belegt.

Klischee 2: Im Wallis ist jede mit jedem verwandt oder verbandelt

Stimmt. Das Oberwallis mit seinen gut 80'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist wie eine Kleinstadt, sagt Ruth Seeholzer. «Man kennt sich.» Manchmal sei auch die soziale Kontrolle da – die habe aber auch Vorteile. «Es ist wie eine ganz, ganz grosse Familie.»

Klischee 3: Das Wallis – ein Kanton der Charakterköpfe

«‹Charaktergrinde› gibt es schon bei uns», bestätigt Ruth Seeholzer. «Wir sagen auch ‹stuuri Stieregrinde›.» Das habe sie schon früher fasziniert, als sie sich im Wallis niederliess. Mit den Viertausendern rundherum und den vielen Naturgefahren glaubt sie, dass die Landschaft die Menschen im Wallis geprägt hat. «Das hat die Leute ein wenig rauer gemacht – ehrlicher und geradeaus.»

Walliser Persönlichkeiten

1 / 5 Legende: Viola Amherd wurde 2018 in den Bundesrat gewählt. Sie ist die erste Verteidigungsministerin der Schweiz und gehört der Partei die Mitte an. Keystone/Laurent Gillieron 2 / 5 Legende: Der ehemalige Schweizer Fussballfunktionär Sepp Blatter war von 1998 bis 2016 Fifa-Präsident. Keystone/Laurent Gillieron 3 / 5 Legende: Christian Constantin – kein Unbekannter im Schweizer Fussball. Der ehemalige Torhüter und Unternehmer ist Präsident und Besitzer des FC Sion. Keystone/Urs Flüeler 4 / 5 Legende: Der Unterwalliser Alt Bundesrat Pascal Couchepin (FDP) war von 1998 bis 2009 in der Regierung. Keystone/Yannick Bailly 5 / 5 Legende: Der Walliser Art Furrer wanderte 1959 in die USA aus. Dort war er unter anderem Skilehrer von Leonard Bernstein. Später kehrte er in die Schweiz zurück und wurde Hotelier. Keystone/Steffen Schmidt

Klischee 4: Das Wallis lebt vom Tourismus

Falsch. «30 Prozent wird mit der Industrie verdient und 15 Prozent kommt vom Tourismus», sagt Roger Brunner. Früher war das Wallis ein reiner Bauernkanton, dann hielt die Industrie Einzug. Diese kam im Wallis günstig zu Strom. Im ganzen Kanton spiele die Industrie eine wichtige Rolle und das gehe oft vergessen, so Brunner.

Klischee 5: Das Wallis ist bekannt für seine Gastfreundschaft

Jein. Böse gesagt, nehme man gerne das Geld der Touristen, aber in den inneren Zirkel der Walliserinnen und Walliser zu kommen, sei nicht einfach, weiss Roger Brunner. Hat man es jedoch geschafft, hat man Freunde fürs Leben. Ruth Seeholzer nickt. Als sie als Deutschschweizerin Mitte der 1990er-Jahre ins Wallis kam, sei sie nicht mit den aller offensten Armen empfangen worden. «Das war am Anfang nicht einfach» – und ein Grund, weshalb sie das Walliserdeutsch angenommen habe. Wenn man auf die Leute zugehe und in den Vereinen mitmache, werde das von den Walliserinnen und Wallisern durchaus ästimiert.

Klischee 6: Walliser versteht man nicht

«Das ist so», bestätigt der Walliser Roger Brunner. An Sitzungen mit Zürchern oder Baslern heisse es etwa: «Das ist bestimmt interessant, was du gesagt hast, nur verstanden haben wir nichts.» Man müsse sich anpassen, wenn man mit Nicht-Wallisern im Gespräch sei, sagt Brunner. Das habe er lange unterschätzt. Dass die Polizeikomödie «Tschugger» untertitelt sei, könnte als Gag funktionieren, meint Brunner. Bei der rasanten Handlung und den schnell gesprochenen Dialogen seien sie aber nötig. Ohne Untertitel würden viele sagen: «Es war nicht schlecht, aber was haben sie genau gesagt?»

So hat «Tschugger» das Wallis verändert Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das deutschsprachige Oberwallis ist flächenmässig praktisch gleich gross. Hier leben aber nur 24 Prozent der Walliser Wohnbevölkerung. SRF Die 4. und letzte Staffel der Erfolgsserie «Tschugger» schart noch einmal die Fangemeinde zusammen. Trotz holzschnittartigem und immer wieder klischiertem Blick auf den Kanton können auch Walliserinnen und Walliser der Serie einiges abgewinnen. Für Roger Brunner ist «Tschugger» etwas Neues und Erfrischendes. Insbesondere die schnelle Erzählweise und die Laiendarsteller habe man davor nicht gekannt. Und wie kommt die Serie in den unterschiedlichen Sprachregionen an? Das Wallis werde zwar mit einem Augenzwingern auf die Schippe genommen, sagt Brunner. Unterdessen sei man aber auch im französischsprachigen Wallis überzeugt, dass «Tschugger» dem Wallis recht viel bringe. Das bestätigt auch Ruth Seeholzer: «Walliser haben gegenüber der Deutschschweiz manchmal ein Minderwertigkeitskomplex. Wenn so eine Serie, die im Wallis spielt, Erfolg hat, tue das den Wallisern gut.» Hauptdarsteller David Constantin alias «Bax» nahm schon immer gerne Leute auf die Schippe. Beispielsweise Alt Bundesrat Ueli Maurer. Damit wurde er bekannt. Roger Brunner: «Man ist irgendwie stolz, dass einer vom Kanton es geschafft hat, national und sogar international für Furore zu sorgen.» Aber: «Das ist wie beim Cupfinal.» Stehe der FC Sitten im Cupfinal, seien der französisch- und deutschsprachige Teil des Wallis plötzlich eine Einheit. «Wenn der Cupfinal durch ist, ist das wieder vergessen», so Brunner. Bei «Tschugger» erwartet er einen ähnlichen Effekt.