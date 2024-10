Per E-Mail teilen

Damals deutete noch wenig auf die ganz grosse Bühne hin. David Constantin, Hauptdarsteller der Erfolgserie «Tschugger», wächst im beschaulichen Salgesch, einem bekannten Weindorf im Wallis, in einer Winzerfamilie auf. Schon früh begann er sich für das Filmemachen zu interessieren, besonders während seiner Gymnasialzeit, in der er erste Videos und Musikvideos für seine damalige Band «Lineli Concept» drehte. So entwickelte sich langsam seine Leidenschaft für das kreative Schaffen.

Nach dem Abschluss seiner Matura führte er während seiner Zeit in der Schweizer Armee eine Filmkamera mit sich und nutzte die Gelegenheit, um den provokativen Kurzfilm «Panzerkinder» zu erstellen. Dieser Film parodierte den Alltag in der Rekrutenschule und stellte das militärische Leben auf eine satirische Weise dar. Aufgrund des provokanten Inhalts wurde später ein militärisches Verfahren gegen ihn eingeleitet, was die Aufmerksamkeit auf seinen Film und seine Art der Gesellschaftskritik lenkte.

Der 40-Jährige arbeitete ausserdem an diversen kleineren Filmprojekten und sammelte Erfahrungen als Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler. Seine humoristische Auseinandersetzung mit dem ländlichen Wallis und das Talent für Comedy prägten seine späteren Werke stark.

Karrierensprungbrett in der Heimat

Constantin wurde 2012 mit der Webserie «Tschutter» erstmals einem breiteren Publikum bekannt. Es folgten die Projekte «Rocco» und «Hamster», die ebenfalls Anklang fanden.

Mit der TV-Serie «Tschugger», die am 28. November 2021 sowohl beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) als auch auf dem Streaming-Anbieter Sky Show startete, folgte sein wohl bisher grösster Karriereschritt. Bei «Tschugger» spielte Constantin eine zentrale Rolle: Er schrieb nicht nur am Drehbuch mit, sondern führte Regie und übernahm gleichzeitig die Hauptrolle des Polizisten Bax Schmidhalter. Die Serie verbindet Krimi und Comedy und porträtiert das ländliche Wallis humorvoll.

Am Set von «Tschugger» Die TV-Serie «Tschugger» feierte am 28. November 2021 Premiere. Zwei Prix Walos Mit der Serie gewinnt David Constantin gleich zwei Prix-Walo-Auszeichnungen. Der Cast am ZFF Der Cast der 4. Staffel am Zurich Film Festival. Autogramme am ZFF Zusammen mit Schauspielkollege Cedric Schild wird Constantin auf dem grünen Teppich des Zurich Film Festivals gefeiert. Grüner Teppich So viel Aufmerksamkeit ist er sich nicht gewohnt.

David Constantin: Ein Talent, welches vor vier Jahren noch niemand kannte, stellt zusammen mit seinem Cast die 4. Staffel der Erfolgserie «Tschugger» und somit auch das Staffelfinale am diesjährigen Zurich Film Festival vor.

Bereits am Donnerstag erscheint der dazugehörige Kinofilm: «Tschugger – Der lätscht Fall». Danach sei für Constantin das «Tschugger»-Kapitel entgültig abgeschlossen.