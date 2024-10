Was bleibt von der Landesausstellung 1964 in Erinnerung?

«Zu Land und zu Wasser, ein Spiegel der Heimat sein», das wollte die Expo 64 gemäss eigener Charta. Über 12 Millionen Besucher reisten im Sommer 1964 nach Lausanne.

1 / 5 Legende: Teile des Expogeländes am Seeufer wurden extra für die Expo aufgeschüttet. Im Vordergrund Tinguelys «Heureka». ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv 2 / 5 Legende: Mit dem «Monorail» konnte man durch und über das Expogelände fahren. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv 3 / 5 Legende: Die über 3000 Schweizer Gemeindefahnen schmückten eine Pyramide am Ende des «Weges der Schweiz». Keystone / Heinz Finke 4 / 5 Legende: Den besten Blick über Lausanne hatte man wohl vom 101 Meter hohen Aussichtsturm. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv 5 / 5 Legende: Die Visualisierung der wehrhaften Schweiz? Der Pavillon der Armee gab schon damals zu reden und wurde als «Igel» bezeichnet. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Eine Komposition für Maschinen

Die frühen Sechzigerjahre gelten rückblickend als goldenes Zeitalter. Hochkonjunktur und Massenwohlstand beflügelten das Land. Der Musiker Rolf Liebermann blickte ironisch auf das Wirtschaftswunder Schweiz.

03:18 Video Rolf Liebermanns Symphonie «Les Echanges» von 1964 Aus SRF WISSEN vom 14.09.2003. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden.

In seiner für die Expo komponierten «Symphonie des Echanges» brachte er die Waren und Geldströme zum Klingen. Doch nicht Instrumente spielten den «Techno der Landesausstellung». Es waren die Geräusche von 156 modernen Apparaten, die die Maschinerie in Büros, Läden und im Verkehr am Laufen halten. Vorgetragen wurde die Symphonie live, aber ohne Dirigent. Modern wie man war, wurde die Partitur in die Computersprache übersetzt, auf Lochkarten.

Das erste touristische U-Boot

Ein Wunder der Technik war auch der von Tiefseeforscher Jacques Piccard entwickelte «Mésoscaph». 33'000 Menschen tauchten während der Expo mit dem U-Boot an den Grund des Genfersees.

Die Aussicht dort unten? «Eine Enttäuschung.» So berichtete die Filmwochenschau 1964: «Auch die 18 Scheinwerfer mögen die Schlammfinsternis nicht zu durchdringen.»

06:53 Video Mit dem U-Boot auf den Grund des Genfersees («Antenne» 16.9.1964) Aus Antenne vom 16.09.1964. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 6 Minuten 53 Sekunden.

Und tatsächlich war der Schmutz schon damals ein Thema. Piccards Sohn Bertrand erinnerte sich 2014 an den Wunsch seines Vaters: «Sein Ziel war es, möglichst viele Leute unters Wasser zu bringen, um sie für den Gewässer- und Umweltschutz zu sensibilisieren.»

Der zensurierte Riese Gulliver

Mitten im Gelände stand der Riese Gulliver. Die Märchenfigur sollte mit kritischen Fragen die Schweizer Volksseele ergründen. Doch Fragen wie «Soll die Schweiz neutral sein?» oder «Sind Sie für legale Abtreibungen?» waren dem Bundesrat zu heikel.

Audio Wie der Riese Gulliver den Bundesrat das Fürchten lehrte 24:35 min, aus Zeitblende vom 28.08.2021. Bild: keystone-sda abspielen. Laufzeit 24 Minuten 35 Sekunden.

Zwar wurden an der Expo fleissig Fragebögen ausgefüllt. Doch war es eine abgeschwächte Version. Ein Delegierter aus Bern hatte im Vorfeld jede Frage kontrolliert, gestrichen oder umformuliert. «Das war ein politischer Filter, eine eigentliche Zensur», sagt Zeitzeuge und Soziologe René Levy.

Die Umfrage durfte auch nicht ausgewertet, geschweige denn publiziert werden. «Meinungsumfragen war man sich noch nicht gewohnt», so Levy. «Politiker sahen ihre Deutungshoheit infrage gestellt.»

Findet man in Lausanne noch Spuren der Expo 64?

Wie bei anderen Landesausstellungen wurden 1964 die meisten Attraktionen wieder zurückgebaut. Und doch sieht man am Lausanner Seeufer, sofern man es weiss, noch einiges, dass an die Expo 64 erinnert.

1 / 6 Legende: Der «p'tit train de Lausanne-Vidy» fährt seit 1964 und erfreut auch heute noch Jung und Alt. Keystone / Laurent Gillieron 2 / 6 Legende: Auch die Pyramiden von Vidy wurden für die Landesausstellung errichtet. RTS / Stéphane Gabioud 3 / 6 Legende: Genauso wie die Parkanlagen «Vallée de la Jeunesse». RTS / Stéphane Gabioud 4 / 6 Legende: Das «Théâtre de Vidy» sollte nach der Expo abgerissen werden. Bespielt wird es bis heute. 2022 wurde es renoviert. Keystone / Martial Trezzini 5 / 6 Legende: Seit 1964 sprudelt das Wasser aus dem Kupferbrunnen zur Ehre des Wassers von Hansjörg Gisiger. Wikimedia / Gzzz 6 / 6 Legende: Ganz generell hat Lausanne die Form seiner Seepromenade der Expo zu verdanken. RTS / Stéphane Gabioud

Ohne die Expo gäbe es die Parkanlagen und Seepromenade in ihrer heutigen Form nicht. Extra für die Landesausstellung wurde Land aufgeschüttet. Auch das Theater von Architekt Max Bill, die Pyramiden im Park und die Modelleisenbahn «p'tit train» wurden einst für die Expo gebaut.

Spuren der Expo 64 im Rest der Schweiz

Andere Objekte der Landesausstellung stehen heute im ganzen Land verteilt. Die Plastik «Heureka» rattert bereits seit 1967 in Zürich. In Flüelen hat die Skulptur «Rütlischwur» ihre neue Heimat gefunden. Selbst im Andachtsraum des Flughafens Zürich hängt ein Stück Expo: Eine Glocke, die 1964 Teil eines Glockenspiels war.

Und Piccards U-Boot? Das reiste nach 1964 als Touristen- und Forschungsschiff um die Welt. Später rostete es in Texas vor sich hin. 2014 wurde es restauriert und steht heute im Verkehrshaus in Luzern.