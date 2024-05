Legende: Der Monolith an der Expo 02 im Drei-Seen-Land. Gibt es bald wieder eine Expo? Keystone/Gaetan Bally

Die allererste Expo fand 1883 in Zürich statt. Ihr folgten Landesausstellungen 1896 in Genf, 1914 in Bern, 1939 in Zürich und 1964 in Lausanne – also ungefähr eine pro Generation.

Die bislang letzte, die Expo 02 in Biel, Neuenburg, Murten und Yverdon, wurde am 14. Mai 2002 eröffnet.