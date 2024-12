Am 24. Dezember 1934 schleppte der Bolgenskilift in Davos GR die ersten Skifahrer bergauf. Im Treffpunkt erzählen Bügelgeber Jürg Sprecher, der ehemalige Skilehrer Otto Farrer und das frühere Ski-Ass Paul Accola, welche Bedeutung der weltweit erste Bügellift für sie hat.

Es ist der Morgen vom 20. Dezember, leichter Schneefall in Davos, die Temperatur beträgt minus 5 Grad. Der Bolgenlift, der erste Bügellift der Welt, startet heute in die Wintersaison. «Am ersten Tag ist meistens nicht so viel los», sagt Jürg Sprecher in der Sendung «Treffpunkt» auf SRF 1.

Legende: Hat unzählige Anfänger bergauf geschickt: Bügelgeber Jürg Sprecher. SRF

Ausserdem habe es am Bolgen generell weniger Leute als früher. Sprecher muss es wissen. Er arbeitet seit zwanzig Jahren Winter für Winter als Bügelgeber am Bolgenlift.

Erfunden von einem Unterländer

Früher ist im Falle des Bolgenlifts ein dehnbarer Begriff. An Heiligabend 1934, also vor 90 Jahren, wurde der 24-PS-Schlepplift in Betrieb genommen – als Holzkonstruktion mit Förderseil und Einerbügel.

Konstruiert wurde er vom Zürcher Ingenieur Ernst Gustav Constam. Dies, nachdem eine Studie der Davoser Skischulen gezeigt hatte, dass Skischüler pro Unterrichtsstunde nur gerade sechs Minuten mit Skifahren verbrachten. Der Rest der Zeit ging für den Aufstieg drauf.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Mehr Fahrzeit dank Schlepplift: Das freut auch dieses Pärchen (1964). KEYSTONE/Str

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Nur herunterfahren muss man selbst: eine Skischule am Bolgen (1943). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Zirka 70'000 Personen zog der Bolgenlift in der ersten Saison die rund 270 Meter lange Strecke rauf auf den Hügel, dies bei ca. 60 Meter Höhendifferenz. Bald schon verdoppelte man die Kapazität, indem man statt Einerbügel die t-förmigen Doppelbügel installierte – ein Vorschlag des Skilehrers Jack Ettinger.

«Bügellifte sind eigentlich nicht so beliebt»

Der Bolgenlift wird allem von Kindern und Anfängern genutzt. «An einem Spitzentag zählen wir heute etwa 3000 Fahrten», sagt Jürg Sprecher. «Aber eigentlich sind Bügellifte nicht so beliebt. Gerade die Anfänger fürchten sich oft davor.»

Legende: Beliebte Übungspiste: Am Bolgen fahren vorwiegend Kinder und Anfänger. KEYSTONE/Arno Balzarin

Zumal der Bolgenlift eben kein «Selbstanbügler» sei. «Unsere Aufgabe ist es, die Bügel erst zurechtzurücken und dann den Leuten unters Füdli zu schieben.»

«Wir wussten, dass Skilehrer bei Frauen gut ankommen»

Einer, der den Bolgenlift ebenfalls in- und auswendig kennt, ist der 93-jährige Otto Farrer. «1951 habe ich an diesem Lift den Skilehrerkurs gemacht», erinnert er sich.

Legende: Liebte seinen Job als Skilehrer: Otto Farrer, heute 93 Jahre alt. SRF

«Wenn es über Nacht geschneit hat, wurden wir in der Früh aufgeboten, um zu Schnee zu stampfen und die Umgebung des Lifts zu präparieren.»

Legende: Charmeure der Pisten: Teilnehmer eines Skischulleiterkurses in Davos (1940). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Als Skilehrer hat er allerlei Menschen in die Kunst des Skifahrens eingeweiht. Beispielsweise einen ehemaligen US-Minister, der sehr nett und umgänglich gewesen sei. Ein anderer Gast habe bereits am frühen Morgen in der Beiz Bündnerfleisch und Champagner bestellt.

«Skilehrer ist ein schöner Beruf – locker und schön», sagt Otto Farrer. «Aber ich wollte den Leuten schon auch etwas bieten.» Auch dem weiblichen Geschlecht? «Wir wussten schon als Kinder, dass Skilehrer bei den Frauen gut ankommen», schmunzelt er. «In den meisten Fällen bin ich nicht auf solche Avancen eingegangen – aber ich habe hin und wieder eine Ausnahme gemacht.»

«Wir haben einander vom Lift geschubst»

Auch Paul Accola verbindet besondere Erinnerungen mit dem Bolgenlift. Das frühere Schweizer Ski-Ass ist mehr oder weniger neben dem Lift aufgewachsen. «Wir haben früher schon auch ‹e huufe Seich› gemacht», sagt er. «Zum Beispiel einander vom Lift geschubst.»

Legende: Hat am Bolgen Skifahren gelernt: Davoser Ski-Legende Paul Accola. SRF

Es war denn auch der Bolgenlift, der am Ursprung von Accolas grosser Karriere gestanden hat. Vom ersten Bügellift der Welt aus hat er es zu mehreren Medaillen an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften und unter anderem auch zum Sieg des Gesamtweltcups geschafft.