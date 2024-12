Auch in der wohlhabenden Schweiz sind Menschen gezwungen, nur mit dem Nötigsten auszukommen. Laut Bundesamt für Statistik (BFS) betrifft das über acht Prozent der Menschen im Land. Für sie werden unvorhergesehene Ausgaben, beispielsweise für die Gesundheit, schnell zur grossen Herausforderung.

Geben Sie Ihr Paket vom 24. Dezember bis 18. Januar kostenlos am Postschalter auf. Sie erhalten dort auch vorgedruckte Adressetiketten.

kostenlos am Postschalter auf. Sie erhalten dort auch vorgedruckte Adressetiketten. Machen Sie ein «Päckli» mit lang haltbaren Lebensmitteln oder Hygiene- und Toilettenartikeln . Die Produkte sollten mindestens bis Ende Juni 2025 haltbar sein. Bitte keine Spielsachen oder Kleider .

Es geht auch bequemer. Mit Pick@home holt die Post das Paket bei Ihnen zu Hause ab. Hier können Sie ein Paket erfassen.

Wer nicht selbst ein Paket zusammenstellen will: In grösseren Coop-Filialen der Schweiz können bereits verpackte Pakete gekauft werden.

Eine weitere Möglichkeit, Gutes zu tun, ist, ein Online-Paket zusammenstellen zu lassen.

Wer steckt hinter der Spendenaktion?

Zu den besinnlichen Feiertagen können Sie Armutsbetroffenen helfen. Die schweizweite «2 x Weihnachten» Päckli-Aktion stiftet nämlich gleich ein zweites Mal mit einem Weihnachtsgeschenk Freude.

Hinter der Aktion stehen die SRG (zu welcher auch SRF gehört), die Schweizerische Post, Coop und das Schweizerische Rote Kreuz (SRK). Hunderttausende Haushalte machten schon mit und verschickten ein Geschenk mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Im vergangenen Jahr sind aus der ganzen Schweiz über 50'000 Pakete zusammengekommen. Eine punktuelle Entlastung für viele armutsbetroffene Haushalte.

Die Spenden bedeuten eine kurzfristige Budgetentlastung. Damit können sich Betroffene etwas leisten, was sonst nicht drin liegen würde.

Für die Geschenkpakete eignen sich mindestens sechs Monate haltbare Lebensmittel, wie Konserven, Reis, Müesli, Suppen, getrocknete Lebensmittel, Öl, Essig, Bratfett oder Tee. Fürs Bad passen Zahnpasta, Mundspülung, Kosmetik wie Cremes, Deos oder weitere Körperhygieneprodukte. Auch immer beliebt: Dinge für die Kleinsten, zum Beispiel Babynahrung, Windeln und Produkte für die Babypflege.

Wie funktioniert «2 x Weihnachten»?

Die Pakete können Sie vom 24. Dezember bis 18. Januar kostenlos mit dem Vermerk «2 x Weihnachten» bei der Post aufgeben oder gratis von Zuhause abholen lassen. Ab dem 27. Dezember werden in Coop-Filialen und Online auch vorgefertigte Pakete angeboten. Alle Zusendungen werden anschliessend im SRK-Logistikzentrum in Wabern bei Bern gesammelt. Alleine letztes Jahr halfen 540 Freiwillige, die Spenden dort auszupacken, umzusortieren und weiter an Bedürftige in der ganzen Schweiz zu verteilen.

Sollte die Zeit nicht für eine Paketspende ausreichen, können Sie sich auch mit einer Geldspende grosszügig zeigen. Diese Hilfe unterstützt Armutsbetroffene in Armenien, Bosnien und Herzegowina, Kirgistan und Moldawien.

Mehr Informationen

«2 x Weihnachten» beim Radio

Am 27. Dezember geht es bei Radio SRF 1 um das Thema Altersarmut in der Schweiz. Im Treffpunkt von 10 bis 11 Uhr tauschen sich eine Betroffene und die Ökonomin und Sozialwissenschaftlerin Nora Meuli darüber aus. Was bedeutet es, im Alter nur mit dem Nötigsten auskommen zu müssen. Moderation: Adrian Küpfer.

