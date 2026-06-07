In der Schweiz gibt es 3800 Falterarten. Hans-Peter Wymann kennt sie fast alle. Unterwegs im Talkessel von Grindelwald.

«Hier leben mehr als die Hälfte aller Schweizer Tagfalter»

Was für Tiere leben auf der Alp? Eine Städterin oder ein Unterländer erwarten wohl Kühe. Nicht aber Hans-Peter Wymann. Er schnürt sich die Wanderschuhe der Schmetterlinge wegen. «Im Sommer gehe ich nie ohne Netz aus dem Haus.»

«Hier, schau, ein Bläuling! Da ein Schwalbenschwanz! Ein Braunauge, ein kleiner Dickkopf und ein Perlmutterfalter!» Es ist sofort klar, weshalb man ihn als wandelndes Schmetterlings-Lexikon bezeichnet. Wir sind unterwegs auf die Alp Hintisberg im Talkessel von Grindelwald.

Legende: Ein Schmetterlingsforscher wie aus dem Bilderbuch: Hans-Peter Wymann auf der Pirsch vor der Kulisse der Eigernordwand. SRF/Fabio Flepp

«Hier kannst du hinschauen, wo du willst. Es ‹fladderet› überall. Es ist eine der artenreichsten Ecken überhaupt», schwärmt Wymann. «Auf einer Höhe von 1200 bis 1800 Metern leben über 100 verschiedene Tagfalterarten.»

Schon als Kind hat sich Wymann für Schmetterlinge fasziniert. Später begann er, sie zu zeichnen, und war bis zur Pensionierung verantwortlich für die Schmetterlingssammlung des Naturhistorischen Museums Bern.

Faszinierende Schmetterlinge am Hintisberg

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Zu fast allen Faltern hat Wymann auch eine Geschichte. Der braune Storchschnabel-Bläuling zum Beispiel sei, obwohl er braun ist, ein Bläuling. Denn alle seine nächsten Verwandten seien blau. Bildquelle: Imago / TT. 1 / 6 Legende: Zu fast allen Faltern hat Wymann auch eine Geschichte. Der braune Storchschnabel-Bläuling zum Beispiel sei, obwohl er braun ist, ein Bläuling. Denn alle seine nächsten Verwandten seien blau. Imago / TT

Bild 2 von 6. «Ein ganz geiler Schmetterling», rutscht es Hans-Peter Wymann heraus, als er ihn sieht. Der mattfleckige Weissling lebe hauptsächlich in Spanien. Wymann war der erste, der ihn im Talkessel Grindelwalds entdeckt hat. Bildquelle: Imago / Avalon. 2 / 6 Legende: «Ein ganz geiler Schmetterling», rutscht es Hans-Peter Wymann heraus, als er ihn sieht. Der mattfleckige Weissling lebe hauptsächlich in Spanien. Wymann war der erste, der ihn im Talkessel Grindelwalds entdeckt hat. Imago / Avalon

Bild 3 von 6. Schmetterlinge haben keine Ohren. Aber Augenfalter wie das kleine Wiesenvögelchen hören mit den Flügeln. Mit aufgeblasenen Adern spüren sie Luftdruckunterschiede. Bildquelle: Imago / Zoonar. 3 / 6 Legende: Schmetterlinge haben keine Ohren. Aber Augenfalter wie das kleine Wiesenvögelchen hören mit den Flügeln. Mit aufgeblasenen Adern spüren sie Luftdruckunterschiede. Imago / Zoonar

Bild 4 von 6. Der Distelfalter ist einer der bekanntesten Wanderfalter. Ein einzelnes Individuum kann 1000 Kilometer zurücklegen. Bildquelle: Imago / Chromorange. 4 / 6 Legende: Der Distelfalter ist einer der bekanntesten Wanderfalter. Ein einzelnes Individuum kann 1000 Kilometer zurücklegen. Imago / Chromorange

Bild 5 von 6. Was haben Krokodile und dieser Dickkopffalter gemein? Beide sind die Kaltblüter. Auch Schmetterlinge müssen sich vor einem Flug an der Sonne aufheizen. Bildquelle: Hans-Peter Wymann. 5 / 6 Legende: Was haben Krokodile und dieser Dickkopffalter gemein? Beide sind die Kaltblüter. Auch Schmetterlinge müssen sich vor einem Flug an der Sonne aufheizen. Hans-Peter Wymann

Bild 6 von 6. Sprechen können Apollofalter leider nicht. Aber sie seien viel robuster, als man denkt. Nach dem Interview gaukelte dieser Falter fröhlich weiter zur nächsten Blüte. Bildquelle: Hans-Peter Wymann. 6 / 6 Legende: Sprechen können Apollofalter leider nicht. Aber sie seien viel robuster, als man denkt. Nach dem Interview gaukelte dieser Falter fröhlich weiter zur nächsten Blüte. Hans-Peter Wymann Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Dieser ganze Hang hier ist südexponiert», erklärt Wymann. Das bedeutet: Es ist warm. «Zudem ist die Biodiversität auf dieser Bergwiese irrsinnig. Sie wird nur extensiv bewirtschaftet. Gemäht wird erst Mitte Juni und wahrscheinlich wurde sie noch nie gedüngt.» Und je vielfältiger die Pflanzen sind, desto grösser sei das Artenspektrum der Schmetterlinge.

Das kleine Paradox in Zeiten des Artensterbens: Hier auf der Alp würden es sogar von Jahr zu Jahr mehr Schmetterlinge. «Meistens sind das Wärmeprofiteure, die ihr Areal erweitern», so Wymann. Andere Arten wiederum haben andernorts ihre Lebensräume verloren. So etwa der Apollofalter.

Der Apollofalter: Symbol des Artenschutzes

«Da, da ist einer!» Hans-Peter Wymann zückt seinen Kescher. «Zack!» Schon flattert der weisse Falter mit den markanten roten Punkten im Netz. Wir nehmen ihn in die Hand. «Die sind viel robuster, als man meint, keine Sorge.» Aus der Nähe wirken die Flügel glasig. Sie sind fast transparent.

Legende: Hans-Peter Wymann und ein Apollo-Falter. Schon als Kind hat er sich für Schmetterlinge interessiert. SRF / Fabio Flepp

Einen Apollofalter zu präsentieren sei immer ein Highlight. «Der ist eine Ikone. Es ist die einzige kontinentaleuropäische Tagfalterart, die im Washingtoner Artenschutzabkommen aufgeführt ist», sagt Wymann. «Er hat den gleichen Schutzstatus wie Panzernashörner oder Elefanten.» Wir lassen ihn wieder frei und gehen zurück auf die Pirsch.

«Da! Ein Scheckenfalter im Paarungsflug. Hier, kleine Wiesenvögelchen! Und ein Mattfleckiger Weissling. Eine ganz geile Art», rutscht es dem Kenner heraus. Vor drei Jahren habe er diesen hier als Erster entdeckt.

Lebt weltweit nur hier: der Grindelwalder Mohrenfalter

Gerne hätte er mir ja auch noch eine weitere Art präsentiert. Den eigentlichen Lokalhelden des Gebiets. Der sei hier nämlich ein wahres Unikum, fliege aber erst Ende Juni: der Grindelwalder Mohrenfalter. «Diesen Schmetterling gibt es nur hier und bis zur grossen Scheidegg», sagt Wymann, «sonst lebt er nirgendwo auf der Welt.»

Legende: Ein Weibchen des Grindelwalder Mohrenfalters (Erebia Sudetica). Diese Art lebt nur an den Südflanken bei Grindelwald. Martin Albrecht

Er ist stark gefährdet. Dass er an diesem Standort auf der Alp Hintisberg noch lebt, hat er mitunter Wymann zu verdanken. Genau in diesen Südhängen ist nämlich eine Solaranlage geplant. Schmetterlingskenner Wymann hat dem Planungsbüro und Auftraggeber aber erklärt, dass dies das Ende der Falterpopulation bedeuten könnte. Allen Beteiligten sei sofort klar gewesen: Das darf nicht sein. Die Panels werden nun weiter unten am Hang aufgebaut.

Happy End für die Schmetterlinge. Zumindest im Talkessel von Grindelwald.

Studie: Wie steht es um die Insektenvielfalt der Schweiz?