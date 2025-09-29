Alles Leben baut auf DNA auf – einem extrem langen Molekül, das wie ein Bauplan für unseren Körper funktioniert. Damit dieser Bauplan nicht im Zellkern «verheddert», wickelt er sich um Proteine und bildet so mehrere handliche Pakete.

Diese Pakete nennt man Chromosomen. Normalerweise sind sie eher locker aufgewickelt, damit die Gene abgelesen werden können. Wenn sich eine Zelle teilt, wird die DNA besonders fest aufgewickelt – dann entstehen die gut sichtbaren, typischen Chromosomenformen. Dies vereinfacht die Zellteilung.

Menschen besitzen normalerweise 46 Chromosomen: 23 von der Mutter und 23 vom Vater.