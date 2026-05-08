Am Sonntag, 8. Mai lädt Sie Gastgeberin Olivia Röllin ins Auditorium im Studio in Basel ein. Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie bei der Sendung «Persönlich» live im Publikum dabei sein möchten.

Beide Gäste erzählen aus ihrem Leben.

Roger Benoit, Formel 1 Experte und Journalist

Formel 1 Experte und Journalist Tanja Grandits, Köchin, Restaurant Stucki Basel

Die Talk-Sendung «Persönlich» tourt durchs Land. Jeden Sonntag sendet Radio SRF 1 aus einer anderen Schweizer Stadt oder aus der Radio Hall Zürich.

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Datum: Sonntag, 17. Mai 2026

Ort: Auditorium, SRF Studio Basel, Meret-Oppenheim-Platz 1b, 4053 Basel

(Wir empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Weitere Informationen zum Standort finden Sie hier.)

Eintreffen bis: 09.30 Uhr

Beginn der Sendung: 10 Uhr

Moderation: Olivia Röllin

Der Eintritt ist kostenlos.

Eine definitive Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie spätestens am Donnerstag vor der Sendung per Mail.