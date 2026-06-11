Curaçaoianer? Kapverdis? Wie sagt man den WM-Nationalspielern?

Befolgen Sie die Aussprache-Tipps unseres Mundartredaktors André Perler, dann treten Sie im Public Viewing in kein Fettnäpfchen. Für die korrekte Aussprache empfehlen wir einen Griff zu den Kopfhörern und einen Klick auf die Audiofiles.

Wie nennt man Menschen aus Curaçao?

Die Insel mit knapp 150'000 Einwohnerinnen und Einwohnern heisst auf deutsch Curaçao. In der kreolischen Amtssprache Papiamentu spricht man allerdings von Kòrsou.

Legende: Eine Curaçaoanerin unterstützt ihr Land im Testspiel gegen Schottland im Vorfeld der WM. Keystone / Scott Heppell

Was die Aussprache betrifft, so ist es wichtig, dass anstelle des «u» ein «ü» ausgesprochen wird. Die Bewohner des Landes sind auf Deutsch Curaçaoaner.

Wie nennt man Menschen von Kap Verde?

Der afrikanische Inselstaat besteht aus den zehn kapverdischen Inseln. Die Spieler der kapverdischen Nationalmannschaft sind nicht etwa Kapverdi oder Kapverdesen, sondern Kapverdier.

Legende: Der kapverdische Spieler Tanique Tavares posiert mit dem Maskottchen der Nationalmannschaft. Keystone / Miguel A. Lopes

Und sollten Sie sich gefragt haben: «Aber das Land heisst doch die Kapverden?», so können Sie beruhigt sein. Kap Verde oder die Kapverden – es ist beides korrekt.

Wie nennt man Menschen aus Katar?

Wichtig bei der Aussprache von Katar ist die Betonung auf der ersten Silbe. Gemäss Duden nennt man die Bewohner Katars Katarer. Die Aussprachedatenbank der ARD empfiehlt neben Katarer aber auch Kataris.

Legende: Fans aus Katar unterstützen ihr Team. Hier anlässlich des Asien Cups 2024. Keystone / Thanassis Stavrakis

Eine Frau aus Katar ist dementsprechend eine Katarerin oder eine Katari. Immerhin sind sich beim Adjektiv alle einig. Der Gruppengegner der Schweiz ist die katarische Nationalmannschaft.

Wie nennt man Menschen aus Bosnien-Herzegowina?

Umgangssprachlich spricht man oft nur von Bosnien und den Bosniern. Offiziell heisst das Land aber Bosnien und Herzegowina. Korrekterweise spielt die Schweiz also gegen die bosnisch-herzegowinische Nationalmannschaft.

Legende: Zwei junge Bosnier-Herzegowiner fanen für die bosnische Nationalmannschaft. Keystone / Fehiim Demir

Und was ist mit der Bezeichnung Bosniaken? Mit ihr meint man lediglich die muslimischen Bosnier, im Gegensatz zu den meist orthodoxen serbischen Bosniern oder den mehrheitlich katholischen kroatischen Bosniern.

Wie nennt man Menschen aus der Elfenbeinküste?

Der amtsdeutsche Name der Elfenbeinküste ist Republik Côte d’Ivoire. Der Staat versteht Côte d’Ivoire als Eigennamen, der nicht übersetzt werden soll, um die koloniale Ausbeutung nicht hervorzuheben.

Legende: «Die Elefanten» ist der Spitzname der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste. Die zwei Frauen sind zwei Ivorerinnen. Keystone / Sunday Alamba

Deshalb werden die Menschen auch Ivorerinnen und Ivorer genannt. «Elfenbeinküstler» gibt es nicht.

Und wie sagt man den Sportlern aus Panama, Uruguay und der DR Kongo?

Auf Spanisch nennt man die Menschen des mittelamerikanischen Landes Panameñas und Panameños.

Legende: Eine Frau im panamaischen Nationalmannschaftstrikot. Keystone / Carlos Lemos

Auf Deutsch spricht man von Panamaerinnen und Panamaern. Oh, wie schön ist Panama!

Kongo oder Kongo? Davon gibt es zwei. Qualifiziert für die WM ist die Demokratische Republik Kongo. Oft wird auch der Name Kongo-Kinshasa verwendet, in Unterscheidung zur Republik Kongo, dem geografisch kleineren Land, das auch Kongo-Brazzaville genannt wird.

Legende: Ein Kongolese feiert die Qualifikation der DR Kongo für die Weltmeisterschaft. Keystone / Moses Sawasawa

Die Bewohner beider Kongos nennt man auf Deutsch Kongolesen.

Uruguayanerinnen und Uruguayaner? Nein, Uruguayerinnen und Uruguayer!

Legende: Ein Uruguayo – kurz Uru – fant für sein Nationalteam. Keystone / Justin Lane

Auf Spanisch sind die Menschen aus Uruguay Uruguayos und Uruguayas, kurz Urus. Die Aussprache im lokalen Spanisch hat aber nochmals einen ganz anderen Klang. Die Endung «-yos» klingt eher nach «Waschsalon» als nach «Yoyo».

So. Jetzt sind Sie sprachlich gewappnet für die WM. Und falls Ihnen das alles zu kompliziert war, dann gäbe es auch noch die Option mit den Spitznamen der Nationalmannschaften.