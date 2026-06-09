Bild 9 von 20. JORDANIEN: «Al-Nahsma» . Der Begriff hat mehrere Bedeutungen und lässt sich nur schwer ins Deutsche übersetzen. Am ehesten wird er mit «die Tapferen» oder «die Ehrenhaften» wiedergegeben. Er hat eine gesellschaftliche Bedeutung und wird auch ausserhalb des Sports verwendet.

Bildquelle: Reuters/Thaier Al-Sudani.

9 / 20