An sechs Stellen hätte das Nationalstrassennetz ausgebaut werden sollen. Doch die Mehrheit der Stimmenden wollte es anders: Mit 52,7 Prozent Nein-Stimmen wurde der Autobahnausbau am Sonntag bachab geschickt. Dies freut das links-grüne Lager. Aber das Transportgewerbe beklagt die steigenden Staustunden.

Linke und rechte Ideen

Was sind also die Alternativen zum Autobahnausbau? Die siegreiche Linke möchte mehr Geld in den Velo- und den Fussverkehr sowie in den Lärmschutz stecken. Indem der öffentliche Verkehr attraktiver wird, sollen Automobilistinnen und Automobilisten zum Umsteigen bewegt werden.

FDP-Präsident Thierry Burkart fordert hingegen, dass das Nachtfahrverbot für Lastwagen auf den Autobahnen verkürzt wird. Neu sollten Lieferungen bereits ab vier Uhr morgens möglich sein. Sonst könnten die Waren zur Versorgung der Bevölkerung nicht rechtzeitig geliefert werden.

Mobility Pricing

London, Singapur, Stockholm: Im Ausland haben verschiedene Städte eine Anti-Stau-Gebühr eingeführt. Autofahrer müssen eine Gebühr bezahlen, um in die Innenstädte zu fahren. Zu Stosszeiten ist die Gebühr jeweils höher. Ein solches Modell könnte auch für Autobahnen angewendet werden, um sie zu den Spitzenzeiten zu entlasten.

Fachleute sehen beim Mobility Pricing grosses Potenzial, doch politisch gilt das System aktuell nicht als mehrheitsfähig. Deshalb werden andere Ideen herumgeboten, die jedoch keine sehr grosse Wirkung haben dürften. Dazu gehört, dass man Fahrbahnen für Autos mit mehreren Insassen reserviert, sogenanntes Car-Pooling. Oder dass die Pannenstreifen bei Stau genutzt werden können.

Nach dem Nein zum Autobahnausbau vom Sonntag ist politisch völlig offen, wie es weitergeht im Kampf gegen überfüllte Autobahnen.

Reden Sie mit!

Und welche Ideen haben Sie, wie der Stau auf den Autobahnen bekämpft werden könnte? Uns interessieren Ihre Vorschläge – schreiben Sie in die Kommentarspalte in diesem Artikel.