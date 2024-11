In der schwedischen Hauptstadt Stockholm werden Autos seit 2007 mit einer je nach Tageszeit variierenden Gebühr belegt. Diese wird monatlich vom Fahrzeughalter eingezogen. Die Autos werden bei der Einfahrt in die Innenstadt elektronisch erfasst. Die Passage in die City kostet umgerechnet zwischen einem und vier Franken. Pro Tag zahlt man maximal etwa 12 Franken. Wer in die Stadt zur Arbeit fährt, zahlt also bald einmal mehrere Hundert Franken im Monat – mit dem ÖV ist man deutlich günstiger unterwegs.

Eingeführt wurde die Gebühr aufgrund der zunehmend angespannten Verkehrssituation in der Stadt. Der Wirtschaftsmotor Stockholm sei vor bald zwanzig Jahren wegen des notorischen Staus ins Stottern geraten, berichtet der SRF-Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. «Nachdem London 2003 als erste Stadt in Europa eine Staugebühr eingeführt hat, hat man die Idee auch hier aufgenommen.»

Der Griff ins Portemonnaie der Autofahrerinnen und Autofahrer habe relativ schnell gefruchtet, so Kaufmann weiter. «Zu den Stosszeiten am Morgen und Abend hat sich der Stau deutlich reduziert.» Und obwohl die Bevölkerung von Stockholm in den letzten 15 Jahren stark gewachsen sei, sei die Zahl der Einfahrten in die Stadt stabil geblieben. Die Einnahmen aus der Gebühr wandern in den Ausbau des U-Bahn-Netzes und einen Autobahntunnel, der unter der Metropole hindurch führt.