Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Sie ist Ratgeberin, Kämpferin, Ruhepol – und manchmal einfach die Beste: Eine Mutter hat viele Rollen.

Doch wie gut kennen wir die kulturellen, sprachlichen und historischen Seiten des Mutterseins? Zeit für eine Quizrunde mit acht launigen Fragen – unterhaltsam, informativ und mit einem Augenzwinkern.

Am zweiten Sonntag im Mai wird in der Schweiz traditionell der Muttertag gefeiert. Ein Anlass, um der eigenen Mutter für all ihre Rollen und Arbeiten Danke zu sagen.