Der Frühling ist Starttermin für frische Küchenkräuter. Diese Tipps lassen Ihre Pflanzen spriessen und gedeihen.

Welche Küchenkräuter jetzt Pflege brauchen

Eigene Kräuter im Garten

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Mit den ersten warmen Tagen beginnt für Küchenkräuter die wichtigste Pflegephase des Jahres. Viele Pflanzen treiben neu aus, andere werden zurückgeschnitten oder frisch ausgesät. Unterteilt in fünf Kräutergruppen zeigen wir, welche Pflege jetzt sinnvoll ist – und welche Tipps zu üppiger Ernte führen.

1. Kräuter mit mildem Geschmack

Peterli & Kleiner Wiesenknopf

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Wiesenknopf im Pflanzsack gezogen schmeckt nussig und zart. Bildquelle: Silvia Meister. 1 / 6 Legende: Wiesenknopf im Pflanzsack gezogen schmeckt nussig und zart. Silvia Meister

Bild 2 von 6. Peterlisetzlinge und Aussaaten brauchen jedes Jahr einen neuen Standort im Gemüsebeet, sonst wachsen sie mickrig. Bildquelle: Silvia Meister. 2 / 6 Legende: Peterlisetzlinge und Aussaaten brauchen jedes Jahr einen neuen Standort im Gemüsebeet, sonst wachsen sie mickrig. Silvia Meister

Bild 3 von 6. Krauser Peterli schmeckt mild und ist sehr dekorativ. Bildquelle: Silvia Meister. 3 / 6 Legende: Krauser Peterli schmeckt mild und ist sehr dekorativ. Silvia Meister

Bild 4 von 6. Glattblättriger Peterli schmeckt sehr aromatisch. Bildquelle: Silvia Meister. 4 / 6 Legende: Glattblättriger Peterli schmeckt sehr aromatisch. Silvia Meister

Bild 5 von 6. Peterlistängel sind fein geschnitten eine Delikatesse in der Frühlingsuppe. Bildquelle: Silvia Meister. 5 / 6 Legende: Peterlistängel sind fein geschnitten eine Delikatesse in der Frühlingsuppe. Silvia Meister

Bild 6 von 6. Peterli gehört zu den beliebtesten und am vielfältigsten verwendbaren Küchenkräutern. Bildquelle: Silvia Meister. 6 / 6 Legende: Peterli gehört zu den beliebtesten und am vielfältigsten verwendbaren Küchenkräutern. Silvia Meister Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Frühling brauchen zarte Kräuter wie Peterli besondere Aufmerksamkeit, damit sie nicht verholzen oder im Wachstum stocken. Alternativen wie der Kleine Wiesenknopf liefern mild-nussige Aromen und sind besonders pflegeleicht.

Tipps & Empfehlungen:

Peterli Ende März ein letztes Mal ernten, bevor er blüht.

Gelbe Blätter entfernen und mit organischem Flüssigdünger stärken.

Jedes Jahr Standort (Garten) bzw. Erde (Topf) wechseln – Peterli ist selbstunverträglich.

Für schnelle Keimung: Samen im Einmachglas vorkeimen.

Kleiner Wiesenknopf: sonnig stellen, junge Blätter bis Mitte Mai ernten.

2. Kräuter mit säuerlicher Frische

Sauerampfer, Blutampfer, Zitronenmelisse, Zitronenverbene

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Kultur-Sauerampfer macht viele zarte Blätter. Bildquelle: Silvia Meister. 1 / 6 Legende: Kultur-Sauerampfer macht viele zarte Blätter. Silvia Meister

Bild 2 von 6. Beim Blutampfer werden die jungen Blätter geerntet. Bildquelle: Silvia Meister. 2 / 6 Legende: Beim Blutampfer werden die jungen Blätter geerntet. Silvia Meister

Bild 3 von 6. Schild-Sauerampfer ist besonders zart und sauer. Bildquelle: Silvia Meister. 3 / 6 Legende: Schild-Sauerampfer ist besonders zart und sauer. Silvia Meister

Bild 4 von 6. Zitronenmelisse nach dem Schnitt Ende März. Bildquelle: Silvia Meister. 4 / 6 Legende: Zitronenmelisse nach dem Schnitt Ende März. Silvia Meister

Bild 5 von 6. Erntebereite Zitronenmelisse im Mai. Bildquelle: Silvia Meister. 5 / 6 Legende: Erntebereite Zitronenmelisse im Mai. Silvia Meister

Bild 6 von 6. Bei der Zitronenverveine werden die jungen Triebspitzen geerntet. Bildquelle: Silvia Meister. 6 / 6 Legende: Bei der Zitronenverveine werden die jungen Triebspitzen geerntet. Silvia Meister Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Diese Kräuter bringen lebendige Frische in die Frühlingsküche – im Salat, zu Fisch oder als aromatischer Tee. Viele Sorten profitieren jetzt von einem kräftigen Rückschnitt.

Tipps & Empfehlungen:

Sauerampfer: dürre Blätter entfernen und organischen Dünger leicht einharken.

Blutampfer nur jung ernten, da der Geschmack sonst fade wird.

Zitronenmelisse jährlich umtopfen, dürren Stängel entfernen – Standort wechseln, da selbstunverträglich.

Zitronenverbene nach der Winterruhe halb zurückschneiden und frisch düngen.

3. Kräuter mit Zwiebel- und Knoblaucharoma

Schnittlauch, Winterheckenzwiebel, Schnittknoblauch

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Schnittknoblauch macht sich auch im Blumenbeet gut. Bildquelle: Silvia Meister. 1 / 3 Legende: Schnittknoblauch macht sich auch im Blumenbeet gut. Silvia Meister

Bild 2 von 3. Schnittlauch mit Pfennigkraut als Einfassung kombiniert. Bildquelle: Silvia Meister. 2 / 3 Legende: Schnittlauch mit Pfennigkraut als Einfassung kombiniert. Silvia Meister

Bild 3 von 3. Die Winterheckenzwiebel hat dicke, saftige Röhren. Bildquelle: Silvia Meister. 3 / 3 Legende: Die Winterheckenzwiebel hat dicke, saftige Röhren. Silvia Meister Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die robusten Allium-Arten liefern schon früh im Jahr frische Röhren und aromatische Blüten. Alle drei sind wahre Düngerliebhaber.

Tipps & Empfehlungen:

Regelmässig mit organischem Kräuterdünger versorgen.

Nach jedem Schnitt zusätzlich flüssig düngen.

Für Topfkultur jährlich frische Erde verwenden.

Schnittknoblauch wegen seiner essbaren Blüten besonders geeignet für Garten & Salat.

Schnittlauch als dekorative Einfassungspflanze nutzen.

4. Kräuter mit mediterranem Flair

Rosmarin, Salbei, Thymian, Bohnenkraut

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Rosmarin nach der Blüte im April schneiden. Bildquelle: Silvia Meister. 1 / 5 Legende: Rosmarin nach der Blüte im April schneiden. Silvia Meister

Bild 2 von 5. Graugrüne, junge Blattquirle wachsen im Innern des Lavendels. Bildquelle: Silvia Meister. 2 / 5 Legende: Graugrüne, junge Blattquirle wachsen im Innern des Lavendels. Silvia Meister

Bild 3 von 5. Thymian wächst gerne neben wärmespeichernden, grossen Steinen oder Platten. Bildquelle: Silvia Meister. 3 / 5 Legende: Thymian wächst gerne neben wärmespeichernden, grossen Steinen oder Platten. Silvia Meister

Bild 4 von 5. Ende März oder Anfangs April wird bis auf die jungen Blattquirle geschnitten. Bildquelle: Silvia Meister. 4 / 5 Legende: Ende März oder Anfangs April wird bis auf die jungen Blattquirle geschnitten. Silvia Meister

Bild 5 von 5. Aus dem Schnittgut des Rosmarins lassen sich Stecklinge ziehen. Bildquelle: Silvia Meister. 5 / 5 Legende: Aus dem Schnittgut des Rosmarins lassen sich Stecklinge ziehen. Silvia Meister Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mediterrane Kräuter brauchen Wärme, gut drainierte Erde – und vor allem einen kräftigen Frühjahrsrückschnitt. Nur so bleiben sie kompakt und aromatisch.

Tipps & Empfehlungen:

Ende März stark zurückschneiden, aber nie ins alte Holz ohne Blattquirle schneiden.

Anschliessend mit stickstoffarmem Kräuterdünger versorgen.

Rosmarin erst nach der Blüte schneiden; Stecklinge gleich mitvermehren.

Salbei sparsam düngen – Mehltau weist auf zu viele Nährstoffe hin.

Thymian nach der Blüte im Herbst ein zweites Mal schneiden.

Zitronen- oder kriechende Bohnenkrautsorten für besondere Aromen wählen.

5. Kräuter mit feiner Anisnote

Kerbel, Dill, Estragon

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Kerbel hat ein sehr delikates Aroma. Bildquelle: Silvia Meister. 1 / 4 Legende: Kerbel hat ein sehr delikates Aroma. Silvia Meister

Bild 2 von 4. Dillblüten locken Schwebfliegen und Schwalbenschwanz in den Garten. Bildquelle: Silvia Meister. 2 / 4 Legende: Dillblüten locken Schwebfliegen und Schwalbenschwanz in den Garten. Silvia Meister

Bild 3 von 4. Dill mit Schwalbenschwanzraupe. Bildquelle: Silvia Meister. 3 / 4 Legende: Dill mit Schwalbenschwanzraupe. Silvia Meister

Bild 4 von 4. Französischer Estragon kann unter Spätfrost leiden. Bildquelle: Silvia Meister. 4 / 4 Legende: Französischer Estragon kann unter Spätfrost leiden. Silvia Meister Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Diese Arten bringen leichte, frische Würze in Frühlingssuppen, Salate und französische Gerichte. Viele lassen sich unkompliziert aussäen.

Tipps & Empfehlungen: