 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Eigene Kräuter im Garten Welche Küchenkräuter jetzt Pflege brauchen

Der Frühling ist Starttermin für frische Küchenkräuter. Diese Tipps lassen Ihre Pflanzen spriessen und gedeihen.

Autor: 

23.03.2026, 11:40

Teilen

Mit den ersten warmen Tagen beginnt für Küchenkräuter die wichtigste Pflegephase des Jahres. Viele Pflanzen treiben neu aus, andere werden zurückgeschnitten oder frisch ausgesät. Unterteilt in fünf Kräutergruppen zeigen wir, welche Pflege jetzt sinnvoll ist – und welche Tipps zu üppiger Ernte führen.

1. Kräuter mit mildem Geschmack

Peterli & Kleiner Wiesenknopf

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 6. Wiesenknopf im Pflanzsack gezogen schmeckt nussig und zart. Bildquelle: Silvia Meister.
    Prächtig gedeihender grüner Wiesenknopfstrauch in grünem Pflanzsack
  • Bild 2 von 6. Peterlisetzlinge und Aussaaten brauchen jedes Jahr einen neuen Standort im Gemüsebeet, sonst wachsen sie mickrig. Bildquelle: Silvia Meister.
    Pflanzbeet mit mehreren jungen grünen Petersilienpflanzen.
  • Bild 3 von 6. Krauser Peterli schmeckt mild und ist sehr dekorativ. Bildquelle: Silvia Meister.
    krause Petersilie, deren lebhaft grüne, stark gekräuselte Blätter die gesamte Bildfläche ausfüllen.
  • Bild 4 von 6. Glattblättriger Peterli schmeckt sehr aromatisch. Bildquelle: Silvia Meister.
    dicht wachsende glattblättrige Petersilie mit leuchtend grünen Blättern
  • Bild 5 von 6. Peterlistängel sind fein geschnitten eine Delikatesse in der Frühlingsuppe. Bildquelle: Silvia Meister.
    Fein geschnittene und angehäufte grüne Peterlistängel
  • Bild 6 von 6. Peterli gehört zu den beliebtesten und am vielfältigsten verwendbaren Küchenkräutern. Bildquelle: Silvia Meister.
    Jemand hackt auf einem weissen Schneidebrett frische, grüne Petersilie, daneben zwei gelbe Zitronen
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Frühling brauchen zarte Kräuter wie Peterli besondere Aufmerksamkeit, damit sie nicht verholzen oder im Wachstum stocken. Alternativen wie der Kleine Wiesenknopf liefern mild-nussige Aromen und sind besonders pflegeleicht.

Tipps & Empfehlungen:

  • Peterli Ende März ein letztes Mal ernten, bevor er blüht.
  • Gelbe Blätter entfernen und mit organischem Flüssigdünger stärken.
  • Jedes Jahr Standort (Garten) bzw. Erde (Topf) wechseln – Peterli ist selbstunverträglich.
  • Für schnelle Keimung: Samen im Einmachglas vorkeimen.
  • Kleiner Wiesenknopf: sonnig stellen, junge Blätter bis Mitte Mai ernten.

2. Kräuter mit säuerlicher Frische

Sauerampfer, Blutampfer, Zitronenmelisse, Zitronenverbene

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 6. Kultur-Sauerampfer macht viele zarte Blätter. Bildquelle: Silvia Meister.
    dichte grüne Blätter einer Sauerampferpflanze
  • Bild 2 von 6. Beim Blutampfer werden die jungen Blätter geerntet. Bildquelle: Silvia Meister.
    lebhaft grüne Blutampferblätter, die durch ihre ausgeprägten dunkelroten Adern gekennzeichnet sind
  • Bild 3 von 6. Schild-Sauerampfer ist besonders zart und sauer. Bildquelle: Silvia Meister.
    dichte blassgrüne Blätter einer Schild-Sauerampfer
  • Bild 4 von 6. Zitronenmelisse nach dem Schnitt Ende März. Bildquelle: Silvia Meister.
    frisch geschnittene Stängel der Zitronenmelisse in einem Gartenbeet
  • Bild 5 von 6. Erntebereite Zitronenmelisse im Mai. Bildquelle: Silvia Meister.
    üppige, buschige Zitronenmelisse-Pflanze mit hellgrünen, leicht gezackten Blättern
  • Bild 6 von 6. Bei der Zitronenverveine werden die jungen Triebspitzen geerntet. Bildquelle: Silvia Meister.
    leuchtend grüne Zitronenverbeneblätter, die länglich, spitz zulaufen
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Diese Kräuter bringen lebendige Frische in die Frühlingsküche – im Salat, zu Fisch oder als aromatischer Tee. Viele Sorten profitieren jetzt von einem kräftigen Rückschnitt.

Tipps & Empfehlungen:

  • Sauerampfer: dürre Blätter entfernen und organischen Dünger leicht einharken.
  • Blutampfer nur jung ernten, da der Geschmack sonst fade wird.
  • Zitronenmelisse jährlich umtopfen, dürren Stängel entfernen – Standort wechseln, da selbstunverträglich.
  • Zitronenverbene nach der Winterruhe halb zurückschneiden und frisch düngen.

3. Kräuter mit Zwiebel- und Knoblaucharoma

Schnittlauch, Winterheckenzwiebel, Schnittknoblauch

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Schnittknoblauch macht sich auch im Blumenbeet gut. Bildquelle: Silvia Meister.
    dichte weisse, buschig blühende Blüten des Schnittknoblauchs
  • Bild 2 von 3. Schnittlauch mit Pfennigkraut als Einfassung kombiniert. Bildquelle: Silvia Meister.
    dicht wachsender grüner Schnittlauch mit grünem Pfennigkraut als Einfassung kombiniert in einem Beet
  • Bild 3 von 3. Die Winterheckenzwiebel hat dicke, saftige Röhren. Bildquelle: Silvia Meister.
    Winterheckenzwiebel mit typischen dicken, saftigen grünen Röhren
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die robusten Allium-Arten liefern schon früh im Jahr frische Röhren und aromatische Blüten. Alle drei sind wahre Düngerliebhaber.

Tipps & Empfehlungen:

  • Regelmässig mit organischem Kräuterdünger versorgen.
  • Nach jedem Schnitt zusätzlich flüssig düngen.
  • Für Topfkultur jährlich frische Erde verwenden.
  • Schnittknoblauch wegen seiner essbaren Blüten besonders geeignet für Garten & Salat.
  • Schnittlauch als dekorative Einfassungspflanze nutzen.

4. Kräuter mit mediterranem Flair

Rosmarin, Salbei, Thymian, Bohnenkraut

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 5. Rosmarin nach der Blüte im April schneiden. Bildquelle: Silvia Meister.
    dicht bewachsener blühender Rosmarinstrauch hellvioletter bis lavendelblauer Farbe
  • Bild 2 von 5. Graugrüne, junge Blattquirle wachsen im Innern des Lavendels. Bildquelle: Silvia Meister.
    Graugrüne, junge Blattquirle wachsen im Innern des Lavendels.
  • Bild 3 von 5. Thymian wächst gerne neben wärmespeichernden, grossen Steinen oder Platten. Bildquelle: Silvia Meister.
    Thymianpflanze zwischen beige bis hellbraunen Natursteinplatten
  • Bild 4 von 5. Ende März oder Anfangs April wird bis auf die jungen Blattquirle geschnitten. Bildquelle: Silvia Meister.
    Jemand schneidet einen Büschel trockene Kräuterstängel mit einer Heckenschere ab.
  • Bild 5 von 5. Aus dem Schnittgut des Rosmarins lassen sich Stecklinge ziehen. Bildquelle: Silvia Meister.
    Viele kleine, zarte, grüne Rosmarinstecklinge
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mediterrane Kräuter brauchen Wärme, gut drainierte Erde – und vor allem einen kräftigen Frühjahrsrückschnitt. Nur so bleiben sie kompakt und aromatisch.

Tipps & Empfehlungen:

  • Ende März stark zurückschneiden, aber nie ins alte Holz ohne Blattquirle schneiden.
  • Anschliessend mit stickstoffarmem Kräuterdünger versorgen.
  • Rosmarin erst nach der Blüte schneiden; Stecklinge gleich mitvermehren.
  • Salbei sparsam düngen – Mehltau weist auf zu viele Nährstoffe hin.
  • Thymian nach der Blüte im Herbst ein zweites Mal schneiden.
  • Zitronen- oder kriechende Bohnenkrautsorten für besondere Aromen wählen.

5. Kräuter mit feiner Anisnote

Kerbel, Dill, Estragon

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 4. Kerbel hat ein sehr delikates Aroma. Bildquelle: Silvia Meister.
    Büschel stattgrüner Kerbelblätter
  • Bild 2 von 4. Dillblüten locken Schwebfliegen und Schwalbenschwanz in den Garten. Bildquelle: Silvia Meister.
    leuchtend gelbe, winzige, in charakteristischen, schirmartigen Blütenständen, sogenannten Dolden, angeordnet Dillblüten
  • Bild 3 von 4. Dill mit Schwalbenschwanzraupe. Bildquelle: Silvia Meister.
    schwarz-grün gestreiften Schwalbenschwanz-Raupe auf einem Stiel einer blühenden Dill-Pflanze
  • Bild 4 von 4. Französischer Estragon kann unter Spätfrost leiden. Bildquelle: Silvia Meister.
    Pflanze des französischen Estragons, deren hellgrüne Blätter mit einer dünnen Schicht Raureif bedeckt sind.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Diese Arten bringen leichte, frische Würze in Frühlingssuppen, Salate und französische Gerichte. Viele lassen sich unkompliziert aussäen.

Tipps & Empfehlungen:

  • Kerbel ab März alle zwei Wochen neu aussäen für kontinuierliche Ernte.
  • Dill nur mit frischem Saatgut und gerne mit Einmachglas-Trick keimen.
  • Dill neben Kohl, Gurken oder Mais pflanzen – er liebt schattierte Wurzeln.
  • Estragon alle 2–3 Jahre teilen und versetzen, da er zum Wandern neigt.
  • Nach dem Rückschnitt mit Kompost oder Kräutererde nachdüngen.

Radio SRF 1, Ratgeber vom 23.3.26, 11.15 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)