Erinnerung an Papst Franziskus

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

David Geisser war zwei Jahre lang Schweizergardist im Vatikan. Er ist 35 Jahre alt, kommt aus dem Zürcher Oberland und ist gelernter Koch. Er betreibt ein Kochstudio und hat ein Buch mit Geschichten und Rezepten aus dem Vatikan veröffentlicht.

SRF: Niemand hatte mit dem plötzlichen Tod des Papstes gerechnet, so kurz nach seinem Auftritt am Ostersonntag. Wie ging es Ihnen, als Sie davon erfahren haben?

David Geisser: Ich war überrascht, aber auch nicht. Papst Franziskus war gesundheitlich stark angeschlagen, schon seit Wochen. Dass er nach dem Ostergottesdienst verstirbt, habe ich nicht erwartet, aber ich bin kein Gesundheitsexperte.

Passend zum Thema Ostermesse im Vatikan Papst Franziskus spendet traditionellen Segen «Urbi et Orbi»

Sie haben den Papst mehrmals persönlich getroffen. Wie unterscheidet sich sein letzter Auftritt von früheren?

Mir ging dabei viel durch den Kopf. Ich habe mich an die Zeit als Gardist erinnert. Damit bin ich immer wieder konfrontiert, auch durch mein Buch, das ich geschrieben habe. Zum einen ist es sehr traurig, zum anderen ging es ihm so schlecht, dass ich auch ein wenig froh bin, dass er erlöst wurde. Es ist ein komisches Gefühl.

Was waren das für Treffen?

Als Schweizer Gardist trifft man den Papst regelmässig, weil das Korps klein ist. Zum Teil gibt man dem Papst fünfmal am Tag die Hand, dann kann es wieder aber auch sein, dass man vier Wochen irgendwo Dienst hat, wo man ziemlich abgeschottet ist. Einerseits waren die Treffen abhängig von meinem Dienst, andererseits von meinem Buchprojekt.

Persönliche Momente mit dem Papst

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Der Schweizer Koch David Geisser war zwei Jahre lang Gardist für Papst Franziskus. Bildquelle: zvg. 1 / 4 Legende: Der Schweizer Koch David Geisser war zwei Jahre lang Gardist für Papst Franziskus. zvg

Bild 2 von 4. David Geisser hatte einige spezielle Erlebnisse mit dem Papst. Zum Beispiel beschenkte ihn der Papst, als er hörte, dass Geisser Geburtstag hatte. Bildquelle: zvg. 2 / 4 Legende: David Geisser hatte einige spezielle Erlebnisse mit dem Papst. Zum Beispiel beschenkte ihn der Papst, als er hörte, dass Geisser Geburtstag hatte. zvg

Bild 3 von 4. Seine Frau Selina durfte den Papst ebenfalls kennenlernen. Nach ihren Flitterwochen kam es zum Treffen im Vatikan. Bildquelle: zvg. 3 / 4 Legende: Seine Frau Selina durfte den Papst ebenfalls kennenlernen. Nach ihren Flitterwochen kam es zum Treffen im Vatikan. zvg

Bild 4 von 4. Zu seiner Hochzeit 2018 erschien unter anderem eine Delegation der Schweizer Garde. Bildquelle: zvg. 4 / 4 Legende: Zu seiner Hochzeit 2018 erschien unter anderem eine Delegation der Schweizer Garde. zvg Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Welche Erlebnisse hatten Sie mit dem Papst?

Ich war 2014 während der Fussball-WM im Vatikan, als die Schweiz gegen Argentinien gespielt hat. Die Schweiz verlor 0 zu 1. Ich hatte damals Nachtdienst, was bedeutet, dass ich die erste und die letzte Person war, die den Papst an dem Tag gesehen hat.

Er stand meist um ungefähr 04:30 Uhr auf. Er kam also aus dem Zimmer und fragte mich, ob ich traurig sei über die Niederlage der Schweiz. Dann haben wir den Match besprochen, sicher zehn Minuten lang haben wir über Fussball gesprochen. Danach hat sich Papst Franziskus verabschiedet. Eine Viertelstunde später stand er plötzlich wieder da, drückte mir ein Geschenk in die Hand und wünschte mir, dass mein Tag doch auch ein bisschen besser anfängt. Das war ein unglaubliches Erlebnis.

Papst Franziskus gratulierte mir zum Geburtstag und gab mir ein kleines Geschenk.

Beim zweiten Erlebnis hatte ich auch wieder Nachtdienst. Nach Mitternacht hatte ich Geburtstag und ich wusste, dass der Papst der Erste sein wird, der mir an meinem Geburtstag die Hand schütteln wird.

Als der Papst am Morgen aus seinen Gemächern kam, fragte er mich, warum ich heute so glücklich aussehe. Ich erzählte ihm von meiner Vorfreude, ihm die Hand zu schütteln. Er gratulierte mir zum Geburtstag und gab mir ein kleines Geschenk.

Sie haben ein Kochbuch veröffentlicht mit Rezepten aus dem Vatikan. Haben Sie auch Papst Franziskus bekocht?

Nein. Bei Franziskus war es so, dass erzählt hat, was er gerne isst, und dazu habe ich Rezepte für das Kochbuch erstellt. Eines seiner Lieblingsrezepte waren Empanadas. Er war ein viel beschäftigter Mensch, ich habe nie direkt für ihn gekocht, nur in der Kantine.

Aber Papst Benedikt konnte ich bekochen. Ich habe vier Stunden für ihn gekocht, mit ihm gegessen und mich unterhalten. So war ich fast den ganzen Tag mit dem Papst unterwegs.

Das Gespräch führte Michael Brunner.