US-Vizepräsident JD Vance hat sich beim Osterbesuch mit seiner Familie in Rom Ärger eingehandelt. Vor dem Kolosseum in Rom kam es zu Protesten, weil das Wahrzeichen der italienischen Hauptstadt für den Politiker geschlossen wurde. Aus der Menge an Touristen, die vergebens auf Einlass warteten, waren nach einem Bericht der Tageszeitung «La Repubblica» Rufe wie «Schande» zu hören.

Schliesslich erschien der 40-Jährige gar nicht. Seine Frau Usha Vance liess sich ohne den Ehemann durch die Arena führen. Die Zeitung berichtete von einem 20-minütigen Chaos am Samstagabend. Über dem Kolosseum sei die gesamte Zeit ein Helikopter gekreist. Einige Touristen seien dann nach einer Stunde Wartens einfach über die Zäune geklettert. Die Leitung des Archäologischen Parks, zu dem das Kolosseum gehört, rechtfertigte die Schliessung mit Sicherheitsgründen. Alle, die einen Besuch gebucht hatten, hätten rechtzeitig eine Stornierungsmail erhalten. Vance blieb dann in der Residenz der US-Botschaft in Rom, der Villa Taverna.