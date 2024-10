Legende: ETH Zürich Cybathlon Prothesen durch Gedanken steuern, orientiert sich an den komplexen hirngesteuerten Bewegungsvorgängen des menschlichen Körpers. Keystone / Alexandra Wey

Der Cybathlon ist der grösste internationale Wettkampf, bei dem Menschen mit Behinderung mithilfe neu entwickelter Assistenztechnologien alltägliche Aufgaben bewältigen. Rund 80 Teams aus 26 Nationen kämpfen in acht verschiedenen Disziplinen um Medaillen. Der Cybathlon findet vom 25. bis 27. Oktober in der Swiss Arena in Kloten (ZH) statt.