Noch vor einem Jahr fehlten in der Schweiz rund hundert Bademeister und Bademeisterinnen. Es wurde deshalb vermehrt Sicherheitspersonal mit Lebensrettungsausweis an die Beckenränder gestellt. Dieses Jahr präsentiert sich die Lage da und dort entspannter. Nationale Statistiken fehlen zwar. Und es wird wohl weiter Vakanzen geben. Martin Enz, Geschäftsführer des Verbands der Hallen- und Freibäder, bestätigt aber, dass er in diesem Jahr weniger Informationen über offene Stellen bekommen habe.

Die Lage hat sich da und dort entspannt, aber die Suche nach Fachpersonen für den Badebetrieb bleibt eine Herausforderung.

Auch Tobias Bernhard, Präsident der Ausbildungsorganisation der Bade- und Eismeister, sieht eine leichte Veränderung. «Die Suche nach Badipersonal hat sich da und dort entspannt.»

Aufatmen in grösseren Städten

Positivmeldungen kommen aus verschiedenen Städten. «In St. Gallen konnten wir sämtliches Bademeisterpersonal aus den eigenen Reihen rekrutieren», schreibt Roland Hofer, Abteilungsleiter Anlagenbetrieb der Stadt auf Anfrage.

Legende: Der Beruf des Badmeisters und der Badmeisterin ist vielfältiger als oft gemeint. Keystone / Peter Schneider

Auch in Bern macht sich eine gewisse Erleichterung breit. Caroline Moser, Bereichsleiterin in der Stadt Bern, meldet, man habe zwar den gleich grossen Aufwand und zahlreiche Massnahmen wie in vergangenen Jahren betrieben, aber die Stellenbesetzung sei um einiges leichter verlaufen. Man vermute unter anderem, dass eine seit letztem Jahr neue Berufsausbildung dem Berufsbild an sich einen neuen Bekanntheitsgrad verschafft habe.

Neue Berufslehre verhilft dem Bademeisterberuf zu grösserer Attraktivität

Vor einem Jahr startete die neue Berufslehre: «Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ mit Schwerpunkt Sportanlagen». Mit dieser Ausbildung bekommen Berufsleute das Rüstzeug für das Arbeiten in verschiedenen Sportanlagen.

Legende: Mit der neuen Ausbildung wird das Wissen über verschiedenste Sportanlagetypen in Theorie und Praxis vermittelt. Keystone / Peter Schneider

In der neuen Ausbildung wird spezifisches Wissen über die unterschiedlichen Sportanlagetypen vermittelt, sagt Tobias Bernhard, nämlich über Eishalle, Rasen, Hallenbad und Freibad. Neben der Theorie seien auch je dreimonatige Stages geplant.

Mit der neuen Ausbildung wird das Grundlagewissen über Sportanlagen grösser.

Mit der neuen Ausbildung würde das Grundlagenwissen über Sportanlagen grösser, die Ausbildung und das Berufsbild attraktiver und die Berufsaussichten auch über einen grösseren Zeithorizont gesehen besser.

Dass die neue Ausbildung bereits zu einer punktuellen Entspannung auf dem Bademeister-Markt geführt hat, obwohl die ersten 22 Absolventinnen und Absolventen erst 2026 abschliessen, erklärt sich Tobias Bernhard so, dass die Ausschreibung des neuen Lehrgangs auch grundsätzlich darüber informieren konnte, dass der Beruf des Bademeisters vielseitig ist und viel mehr sei als nur Aufsicht am Beckenrand machen.

Die Herausforderung «Saisonstelle» bleibt

In der Regel sind der Bademeister und die Bademeisterin im Sommerhalbjahr angestellt und müssen sich im Winterhalbjahr eine andere Stelle suchen. Tobias Bernhard erhofft sich durch die breitere Ausbildung, dass die Angestellten auch im Sportanlagenbereich eine andere Stelle finden als nur gänzlich ausserhalb, sei es in einer Eishalle oder in einem Hallenbad. Die Eigenheiten der Saisonstelle in der Badi bleiben aber so oder so: lange Arbeitstage und Wochenendarbeit und damit die Herausforderung für die Verantwortlichen, Jahr für Jahr genügend Personal für ihre Badis zu finden.