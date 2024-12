Stefanie Riemer ist Assistenzprofessorin in Companion Animal Management am Messerli Institut, Vetmeduni Wien . Sie forscht seit 2010 zum Verhalten von Haushunden. Nach ihrem Doktoratsstudium an der Uni Wien ging sie nach England, wo sie sich an der Uni Lincoln neben ihrer Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie weiterbildete.

Im Jahr 2016 gründete sie eine Hundeverhaltensforschungsgruppe an der Universität Bern, die sie sechs Jahre lang leitete. Seither liegt ihr Fokus neben Forschungen zu Ausdrucksverhalten und Emotionen bei Hunden vor allem auch auf angewandten Themen, etwa zu Geräuschangst und Tierarztangst sowie Sozialisierung von Hundewelpen.

Die Berufung an die Vetmeduni als Assistenzprofessorin in Companion Animal Management im Dezember 2024 gibt ihr die Chance, dieses Forschungsgebiet noch weiter zu vertiefen. Als internationale Seminarreferentin liegt ihr Schwerpunkt auf Emotionen bei Hunden, mit einem besonderen Fokus auf Angstthemen, Persönlichkeit bei Hunden und Welpenförderung vom Züchter bis zur neuen Familie. Der Name ihres Unternehmens «HundeUni – Wissenschaft trifft Praxis» ist dabei Programm.

Bild: zVg Stefanie Riemer, Fotografin: Andrea Schmutz