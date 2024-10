Halloween ist da – die perfekte Zeit für wahre Gänsehaut-Geschichten! Wir haben vier unheimliche Erlebnisse unserer SRF-1-Moderatorinnen und -Moderatoren gesammelt, in denen das Unerklärliche Realität wurde.

1. Das unerklärliche Navi-Dilemma



Michael Brunner erinnert sich an eine unheimliche Erfahrung in den USA, als es noch keine Navi-Apps auf Handys gab. Damals machte er sich auf den Weg von New York nach New Jersey, um dort ein Wohnmobil abzuholen. Der Taxifahrer fand die richtige Route jedoch zunächst nicht. Während der Taxifahrer frustriert hin und her fuhr, spürte Brunner, wie sich eine seltsame Vorahnung in ihm breit machte.

Es war, als würde jemand mir ins Ohr flüstern, wo ich hin musste.

Plötzlich, ohne jemals an diesem Ort gewesen zu sein, wusste Michael Brunner genau, wo sie abbiegen mussten. «Es war, als würde mir jemand ins Ohr flüstern, wo ich hin musste», erzählt er. Ein unheimlicher Zufall oder ein seltsames Gespür? Brunner kann es sich bis heute nicht erklären.

Legende: Diese Taxifahrt vergisst Michael Brunner nicht so schnell. SRF

2. Die leuchtende Hand

Dieses Erlebnis aus der Primarschule vergisst Adrian Küpfer wohl sein Leben lang nicht. Eines Abends, als er mit einem Freund auf dem Heimweg war und die Dämmerung einsetzte, tauchte plötzlich aus einer Tanne, die sich am Wegrand befand, eine strahlend weisse Hand auf. Diese verschwand jedoch gleich wieder.

Legende: Adrian Küpfer sah eine strahlend weisse Hand. SRF

Was die beiden Jungen besonders schockierte: Sie hatten die Erscheinung unabhängig voneinander wahrgenommen. Fasziniert und verängstigt zugleich, sind sie bis heute von der Frage beschäftigt, was sie damals wirklich gesehen haben: War es ein Naturphänomen, eine blosse Einbildung oder vielleicht etwas Übernatürliches?

3. Der Geist

«Es war, als ob jemand oder etwas in der Höhle war, das nicht dort sein sollte.» So beginnt die unheimliche Geschichte, die SRF 1-Moderator, Christian Zeugin, vor 14 Jahren in einem irischen Wald erlebt hat. Während eines Abenteuers stieg er mit seiner Kamera in eine über 20 Meter tiefe, lichtlose Kalksteinhöhle hinab, um die Dimensionen festzuhalten.

Legende: Hier ist das Foto von Christian Zeugin mit der mysteriösen Erscheinung – einen Schatten oder eine Gestalt, die er sich bis heute nicht erklären kann. Christian Zeugin

Doch eines der Fotos zeigte eine mysteriöse Erscheinung – einen Schatten oder eine Gestalt, die er sich bis heute nicht erklären kann. «Es war, als ob jemand oder etwas in der Höhle war, das nicht dort sein sollte», sagt Zeugin und fragt sich, ob er wirklich allein war.

Legende: «Es war, als ob jemand oder etwas in der Höhle war, das nicht dort sein sollte», sagt Zeugin und fragt sich, ob er wirklich allein war. SRF

4. Das unheimliche Telefonat

Die Gruselgeschichte, die Elena Bernasconi erlebt hat, passierte in einem alten Haus, aus dem sie damals gerade ausziehen wollte. Während sie mit einer Kollegin gerade einen Tisch aus dem Haus tragen wollte, geschah etwas Unerwartetes.

Plötzlich fiel die Haustür mit einem lauten Knall zu, und im selben Moment begann das Telefon zu klingeln, während die Türklingel ebenfalls ertönte.

Ich glaube, da will jemand nicht, dass du ausziehst.

Verwirrt und ängstlich blickten sich die beiden Frauen an. Elena eilte zur Telefondose, das Herz klopfte ihr bis zum Hals.

Was passiert im Gehirn, wenn es gruselt? Box aufklappen Box zuklappen Lutz Jäncke ist Neurowissenschaftler sowie Psychologe und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Gehirn und dem Verhalten des Menschen. Er sagt, wenn wir mit einer Situation oder Darstellung konfrontiert werden, die wir als unangenehm empfinden, aber dennoch im Bereich des Ertragbaren liegt, aktiviert unser vegetatives Nervensystem eine erhöhte Herzfrequenz. Dieser Prozess wird vom Mandelkern gesteuert, einem Hirnbereich in den Basalganglien. Der Mandelkern reguliert unser vegetatives Nervensystem massgeblich. Während dieser Reaktion ziehen sich die Hirngefässe zusammen, was den Blutfluss beschleunigt. Gleichzeitig kann sich die Haut aufstellen, begleitet von einer Verengung der Blutgefässe in der Muskulatur.

Als sie den Hörer abnehmen wollte, verstummte jedoch alles abrupt. Keine Türklingel, die ertönte, niemand am anderen Ende des Telefons. Ihre Kollegin, sichtlich besorgt, wandte sich an Elena und murmelte mit einem Hauch von Angst in der Stimme: «Ich glaube, da will jemand nicht, dass du ausziehst.»

Legende: Sollte offenbar nicht aus dem Haus ausziehen: Elena Bernasconi. SRF

Wir suchen Ihre Geschichte

Sie haben auch schon Unerklärliches erlebt? Erzählen Sie uns ihre Geschichte hier.