Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Herbstzeit ist Krimizeit! Mit diesen sieben Krimis auf dem Ohr und einem Heissgetränk in der Hand, macht man es sich gerne gemütlich.

1. ARD Radio Tatort «Zu heiss gewaschen»

Die Leiche eines jungen Mannes wird aus dem Fluss gefischt. Die Ermittler Johnathan Brooks und Yelda Üncan finden heraus, dass der Tote zu einem Geldwäschering gehört, der für anonyme Auftraggeber aus dem Internet arbeitet. Geldwäscherei ist ein immer grösser werdendes Phänomen in Europa. Johnathan will seinen kriminellen Bruder Marcus befragen, um mehr über diese Praktiken herauszufinden, aber der ist nicht auffindbar.

«Zu heiss gewaschen» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Für wen? Alle «Tatort»-Fans, die gerade keine Zeit haben, sich hinzusetzen und vor dem Fernseher die «Tatort» Folgen auf Play SRF anzusehen.

Dauer: 52:48 min

Startet mit: «Chris?! Ich hab alles versucht, sorry!»

Audio ARD Radio Tatort: «Zu heiss gewaschen» von Ben Alexander Safier und Janine Lüttmann 52:48 min, aus Hörspiel vom 11.10.2024. Bild: ARD / Jürgen Frey abspielen. Laufzeit 52 Minuten 48 Sekunden.

2. «Crash»

Getunte Autos, Testosteron, ein Unfall, Fahrerflucht. Das Opfer der Raserei ist eine junge Velofahrerin. Die Ermittlungen der Mordkommission führen in die verschwiegene Szene der Autoposer – Männer in gefährlich aufgemotzten Sportwagen. Steht ihr teures Hobby im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität? Kommissarin Ayla Ciftci wird der Fall zugewiesen, in ihrem Team ist auch ihr Ex-Freund Tobias, der gute Kontakte ins Autotuning-Milieu hat.

«Crash» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Für wen?: «Fast and the furios»-Fans, die gleichbleibende Spannung, aber mehr Krimi suchen.

Dauer: 55:26 min

Startet mit: «Hey Roxana, was geht? Ich dreh' ne kleine Runde, kommst du mit?»

Audio «Crash» von Erhard Schmied & Gespräch 55:26 min, aus Krimi vom 03.10.2024. Bild: pexels-vovaflame-2770516 abspielen. Laufzeit 55 Minuten 26 Sekunden.

3. «Das Missverständnis»

Martha und ihre Mutter führen ein Hotel – mit einem ganz besonderen Geschäftsmodell, die Gäste lassen nämlich nicht nur ihr Geld dort. Eines Tages kommt Jan zu Besuch. Der Sohn und Bruder, den die Frauen nach Jahren der Trennung nicht mehr erkennen und der sich auch nicht zu erkennen gibt. In der Nacht kommt es infolge eines Missverständnisses zu einem Unglück, denn auch Mutter und Schwester tragen ein Geheimnis mit sich.

«Das Missverständnis» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Für wen?: Albert-Camus-Fans und jene, die es noch werden möchten. Das Stück entstand 1941 im besetzten Frankreich. Es spiegelt eine Art von Klaustrophobie, an der Camus damals litt.

Dauer: 113:25 min Startet mit: «Er kommt wieder.»

Audio «Das Missverständnis» von Albert Camus & Gespräch 01:53:25 min, aus Krimi vom 19.09.2024. Bild: Teatro Real abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

4. «Revolution!»

Es ist März 2024, eine Anschlagserie erschüttert Zürich. Alles scheint auf Öko-Extremisten hinzudeuten. Doch Josi Amstutz, Mitarbeiterin beim Nachrichten-Magazin «the right news», geht einer anderen Spur nach. Denn die kryptischen Flugblätter am Tatort sind Zitate – und zwar aus Songtexten von der Punk Band «Angry Freedom».

Audio 1/3: «Revolution!» von Janson & Stroppini + Gespräch 49:11 min, aus Krimi vom 02.05.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 49 Minuten 11 Sekunden. Audio 2/3: «Revolution!» von Janson & Stroppini + Gespräch 53:35 min, aus Krimi vom 09.05.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 53 Minuten 35 Sekunden. Audio 3/3: «Revolution!» von Janson & Stroppini + Gespräch 48:30 min, aus Krimi vom 16.05.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 48 Minuten 30 Sekunden.

«Revolution!» Box aufklappen Box zuklappen Für wen: Punkmusik-Fans und all jene, die gerne mal einen Abstecher ins Tessin machen. Dauer: 3 Folgen, jeweils ca. 40 min Startet mit: «Chum scho nimm ab, nimm ab, nimm ab!»

5. «Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord»

Wie befreit man sich aus einer toxischen Ehe? Mit Gift? Ein aufsehenerregender Fall aus den 1920er Jahren, nacherzählt von einem der grossen deutschen Autoren, der hinter die Nüchternheit von Gerichtsakten schaut. Eine junge Frau vergiftete ihren Ehemann, weil sie seine Brutalitäten nicht mehr ertrug und er ihrer lesbischen Verbindung mit einer anderen jungen Frau im Wege stand. True Crime meets fiction.

Audio «Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord» von Alfred Döblin 01:07:05 min, aus Krimi vom 25.07.2024. Bild: copyright by allisonmeier at https://flickr.com/photos/7527891@N04/17576398414 abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

«Die beiden Freudinnen und ihr Giftmord» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Für wen: True-Crime-Fans, die sich schon immer ein Krimi-Hörspiel gewünscht haben, welches auf wahren Begebenheiten basiert. Dauer: 67:05 min Startet mit: «Ich bin Elli Link.»

6. Sherlock Holmes at its best

«Die drei Studenten» und «Die drei Garridebs» sind zwei Kurzgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle, in denen der Meisterdetektiv Sherlock Holmes seine unübertroffenen Fähigkeiten unter Beweis stellt. Mit seinem treuen Begleiter Watson. Zwei spannende Hörspiele, die ganz ohne Leichen auskommen – in herrlich britischem Setting.

Audio Sherlock Holmes – zwei Kurzhörspiele 01:12:08 min, aus Krimi vom 10.10.2019. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

«Die drei Studenten» und «Die drei Garridebs» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Für wen: All jene, die einen guten Klassiker zu schätzen wissen und ein kurzes Hörvergnügen suchen.

Dauer: Total 72:08 Minuten

Starts: «Die drei Studenten» ab Minute 2:30 / «Die drei Garridebs» ab Minute 39

«Die drei Studenten» startet mit: «Noch eine Tasse Tee, Holmes?«

«Die drei Garridebs» startet mit: «Hier ist eine Chance für dich, mein lieber Watson, zu etwas Geld zu kommen.»

7. Last but not least: Maloney

Was wäre eine Liste voller Krimis, ohne eine Folge Philip Maloney zu nennen? Richtig: unvollständig. Wie wärs mit dieser Folge, «Nachbarschaftshilfe»? In einem Wohnquartier häufen sich Raubüberfälle. Einige Nachbarn gründen deshalb eine Bürgerwehr. Zu ihr gesellt sich auch Herr Kalman. Seine Frau befürchtet, dass die bewehrten Bürger für Unheil sorgen könnten, und bittet Maloney, die Raubüberfälle aufzuklären.

Audio Nachbarschaftshilfe 21:29 min, aus Maloney vom 27.10.2024. Bild: CIC/SRF 3 abspielen. Laufzeit 21 Minuten 29 Sekunden.

«Maloney» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Für wen: Nostalgiker, die noch nicht genug von Maloney haben und spannende Geschichten wiederentdecken möchten.

Dauer: ca. 25 min pro Folge, mit grosser Auswahl an Maloney-Fällen. Startet mit: «Der Wald ist nicht unbedingt das, was unsereins als idealer Aufenthaltsort empfindet. Vor allem nicht, wenn es kalt ist und regnet.»

Und wenns nicht immer ein Krimi sein muss: Die SRF-Audiothek bietet ebenfalls eine grosse Auswahl an Hörspielen und Lesungen an.