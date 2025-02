Im 2024 ist der DSA in der EU in Kraft getreten. Das Ziel: Schaffung eines sichereren digitalen Raums, in dem die Grundrechte aller Nutzer digitaler Dienste geschützt sind.

Schutz: Der DSA soll Menschen im digitalen Raum besser schützen, indem er klare Regeln für Online-Plattformen und soziale Medien einführt. Dies umfasst den Schutz vor illegalen Inhalten, Hassrede und Falschinformationen.

Transparenz und Verantwortung: Plattformen müssen transparenter über ihre Moderationspraktiken und Algorithmen informieren. Nutzer erhalten Rechte, um sich gegen Entscheidungen von Plattformen zu wehren, wie z. B. die Löschung von Inhalten.