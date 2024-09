Karsten Donnay promovierte 2014 an der ETH Zürich im Bereich Computational Social Science mit Schwerpunkt Politikwissenschaften. Nach Forschungsaufenthalten in Genf und in den USA wurde er Assistenzprofessor für Politisches Verhalten und digitale Medien am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die politische Kommunikation, politisches Verhalten und digitale Demokratie.