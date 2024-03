Von den ersten dokumentierten Frauendemonstrationen in den USA bis zur Einführung eines internationalen Weltfrauentages – wie gut kennen sich die SRF 1-Mitarbeitenden mit der Frauenbewegung aus? Wir haben ihr Wissen mit einem Zeitstrahl getestet.

So lange kämpfen Frauen bereits für Gleichstellung

Am Weltfrauentag am 8. März demonstrieren Frauen weltweit für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung von Frauen. In einigen Ländern wie beispielsweise Polen, Vietnam, Angola oder Georgien gilt der Frauentag gar als gesetzlicher Feiertag.

Die Anregungen für den Frauentag gehen bis aufs Jahr 1858 zurück. Bis die UNO den Weltfrauentag offiziell einführte, dauerte es nochmals über 100 Jahre. Welche Meilensteine gab es zwischen 1858 und heute?

Die Medienschaffenden im Radiostudio Leutschenbach ordnen die Ereignisse auf dem Zeitstrahl ein – oder versuchen es zumindest.