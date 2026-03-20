Mit «Die Anderen. Les Autres. Gli Altri. Ils Auters – Le tour de Suisse» lanciert die SRG eine thematische Radio-Reise durch die Schweiz. An vier Sondertagen werden alle SRG-Sprachregionen gemeinsam das Jahresthema «Übergänge» aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.

Die Schweizreise mit und zu den Anderen

«Die Anderen. Les Autres, Gli Altri. Ils Auters – Le tour de Suisse» versucht die grundlegende Frage zu beantworten: Was trennt uns und was verbindet uns in der Schweiz?

Mit authentischen Geschichten und Diskussionen lädt die SRG das Radio-Publikum ein, den Reichtum der mehrsprachigen und kulturell vielfältigen Schweiz zu entdecken – auf vier Etappen und in vier Sprachen.

Die Thementage im Jahr 2026 Box aufklappen Box zuklappen 25. März 2026 – Tessin: «An der Grenze» zu Italien, zwischen Kultur, Wirtschaft und Alltag der Grenzgänger.

«An der Grenze» zu Italien, zwischen Kultur, Wirtschaft und Alltag der Grenzgänger. 27. Mai 2026 – Rumantschia: «Auf Brücken» Übergänge, die alpine Gemeinschaften verbinden.

«Auf Brücken» Übergänge, die alpine Gemeinschaften verbinden. 18. September 2026 – Romandie: «Am Wasser»: Entlang historischer Wasserwege und wissenschaflticher Herausforderungen. Wie sich der Klimawandel auf das Wasser und auf unsere Leben am Wasser auswirkt.

«Am Wasser»: Entlang historischer Wasserwege und wissenschaflticher Herausforderungen. Wie sich der Klimawandel auf das Wasser und auf unsere Leben am Wasser auswirkt. 18. November 2026 – Deutschschweiz: «In der Agglomeration»: Der Ballungsraum als Ort der Begegnung und des Austauschs zwischen Stadt und Land.

Live-Sendungen den ganzen Tag über auf den ersten Radiokanälen von SRF, RTS, RSI und RTR lassen das Publikum in eine Sprachregion und ihr Tagesthema eintauchen. Zudem bringen Reporterinnen und Reporter passende Beiträge aus ihrer Heimatregion mit, wodurch ein vielschichtiges, nationales Gesamtbild entsteht.

Der krönende Abschluss wird jeweils eine viersprachige Abendsendung von 20 bis 21 Uhr, die auf allen vier Programmen ausgestrahlt wird. Sie macht die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Schweiz hör- und erlebbar.

«Le tour de Suisse» startet am 25. März im Tessin

Am ersten Sondertag steht das Tessin und seine geografische und kulturelle Nähe zu Italien im Fokus. Den ganzen Tag über meldet sich Radio SRF 1 immer wieder aus dem Tessin, unter anderem von 10 bis 11 Uhr mit einem Live-«Treffpunkt» vom Grenzübergang Brusata (CH) / Bizzarone (IT).

Das Publikum lernt das Leben und den Alltag am Zoll kennen, kann Zollangestellten bei der Arbeit über die Schulter schauen und erfährt von Anwohnern mehr über kulturelle Grenzen. Zudem wird der Arbeitsalltag der Frontalieri.

Am Abend treffen sich die vier Reporterinnen und Reporter aus den Sprachregionen dann im RSI-Studio in Comano, um in einer nationalen und viersprachigen Radiosendung die Höhepunkte des Tages Revue passieren zu lassen. Diese Sendung wird live von 20 bis 21 Uhr auf allen vier Sendern ausgestrahlt – ein Novum für die SRG.