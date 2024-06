Fünf Personen, fünf Tage, eine Aufgabe: Lieder komponieren, welche die Mehrsprachigkeit der Schweiz vereinen. Das war «Chantez-vous Suisse?» am Röstigraben – ein Musikprojekt, das mehr als nur Sprachgrenzen überwindet.

«Chantez-vous Suisse?»: So klingt mehrsprachige Musik

Musikchallenge am Röstigraben

Ein schwüler Abend in der Stadt Freiburg. Fünf Musikerinnen und Musiker kommen am Bahnhof an. Sie alle haben eine Reise aus den unterschiedlichsten Orten und Sprachregionen hinter sich.

Im Gepäck haben sie jedoch Ähnliches: Ihr Musikinstrument, einen eingeübten Song und viel Kreativität. Letztere ist besonders wichtig, schliesslich steht das Musikprojekt «Chantez-vous Suisse?» bevor.

Doch trotz guter Ausrüstung dominiert bei den Musikerinnen und Musikern die Ungewissheit. Werden die sprachlichen und kulturellen Unterschiede musikalisch zusammenpassen?

Diese Fünf stellen sich der Challenge:

Dom Sweden für die Deutschschweiz

für die Deutschschweiz Alizé Oswald für die Romandie

für die Romandie Andrea Bignasca für das Tessin

für das Tessin Chiara Jacomet für die rätoromanische Schweiz

für die rätoromanische Schweiz Claudia Masika für die Schweiz mit Migrationshintergrund

Die anfänglichen Bedenken erübrigen sich schnell. Bereits beim ersten Kennenlernen harmoniert die Gruppe – sowohl musikalisch als auch menschlich.

03:42 Video «Chantez-vous Suisse?» Teil 1 - Das Kennenlernen Aus Chantez-vous suisse? vom 12.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 42 Sekunden.

Es folgen fünf intensive Tage, an denen die Gruppe gemeinsam an insgesamt sechs Liedern arbeitet. Ein kreativer Prozess, der allen Teilnehmenden viel abverlangt.

Legende: Beaucoup de travail Die Gruppe hat viel zu tun, doch Berührungsängste kennt sie nicht. SRF

Aber nicht nur die Musikerinnen und Musiker sind fleissig bei der Sache – auch die Medienschaffenden der Radiosender RTS, RSI, SRF und RTR, welche den Entstehungsprozess und die sprachliche Vielfalt der Schweiz aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.

Legende: Côte à côte Radio SRF 1-Redaktorin Lisa Wickart im Gespräch mit Claudia Masika und Dom Sweden. SRF

Das L'Atelier der Altstadt von Freiburg wird dabei zum Ort des Geschehens.

Nachts im ehemaligen Museum

Im ehemaligen Museumsgebäude als Arbeitsort entstehen nebst Songtexten auch zahlreiche Medienbeiträge. Teilweise wird bis in die Nacht gearbeitet.

Die Woche auf SRF 1 zum Nachhören:

Allen ist klar: Die Tage ziehen schnell ins Land. Umso früher steht bei den Sängerinnen und Sänger fest, welche Botschaft der gemeinsame Song haben soll.

Fünf Finger in einer Hand

So steht nicht nur beim Projekt «Chantez-vous Suisse?» das Miteinander im Zentrum. Auch der neu enstandene Song «Cinque dita in maun» handelt von Gemeinsamkeiten.

04:25 Video «Chantez-vous Suisse?» Teil 2 - Das gemeinsame Lied Aus Chantez-vous suisse? vom 14.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 25 Sekunden.

Der Titel ist eine Herleitung aus dem Italienischen und Rätoromanischen und bedeutet «Fünf Finger in einer Hand». Im Refrain stechen das «Du» und das «Ich» hervor. Ob es «die Anderen» überhaupt gibt, wird infrage gestellt.

Mix aus sieben Sprachen

Mit dem Lied versucht das Ensemble sprachlichen und kulturellen Unterschieden zu trotzen und diese neu zu interpretieren. Im Song zu hören sind Schweizerdeutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und die beiden ostafrikanischen Sprachen Luo und Swahili.

Sprachenvielfalt, die sich hören lässt:

Das öffentliche Konzert am Freitagabend im L'Atelier bildet der Abschluss einer gemeinsamen Reise, ehe die Teilnehmenden wieder in ihre gewohnten Sprachregionen zurückkehren. Ihr Gepäck dürfte sich dabei schwerer anfühlen als bei der Ankunft. Schliesslich überwiegen die Emotionen. Der Stoff, woraus Lieder gemacht sind, die sprachübergreifend berühren.