Kameraüberwachung - Videofahndung im Verkehr: problematisch oder nötig?

Moderne Kameras erfassen Autokennzeichen und gleichen sie mit Polizei-Datenbanken ab. So sollen Verkehrssünder lückenlos erfasst werden. Doch diese Methode ist umstritten. Was halten Sie davon? Ist dieses vorgehen problematisch oder nötig? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen!