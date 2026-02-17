 Zum Inhalt springen

Keine 1. Klasse mehr Sollten wir die Klassen im ÖV abschaffen?

Keine Zweiklassen-Gesellschaft im öffentlichen Verkehr fordert der junge Verkehrs-Club mit einer Petition. Rückendeckung bekommt er von der Generationen Z und Y: Laut einer repräsentativen Umfrage unterstützen 60 Prozent der 15- bis 34-Jährigen das Ende der Klassentrennung.

17.02.2026, 16:09

In der 2. Klasse würden sich gemäss Petitionstext «Menschen wie in einer Sardinenbüchse dicht an dicht drängen, Sitzplätze sind Mangelware. Nur eine Glastüre weiter: gähnende Leere in der 1. Klasse» schreiben die Petitionäre. 12'500 Unterschriften hat der junge Verkehrs-Club Schweiz gesammelt.

Gegner sprechen von «Zweiklassengesellschaft»

Laut einer Erhebung des Instituts Demoscope ist eine Mehrheit der jungen Erwachsenen für die Abschaffung der 1. Klasse im öffentlichen Verkehr. Darauf weist der jungVCS in einer Mitteilung hin. Der öffentliche Verkehr sei ein Service Public und dürfe nicht nur jenen vorbehalten sein, die sich diesen «Luxus» leisten könnten. Die heutige Praxis schaffe eine «Zweiklassengesellschaft». Das widerspreche dem Grundgedanke von Solidarität sowie einer effizienten Nutzung öffentlicher Mittel.

Diskutieren Sie mit:

Zudem berufen sich die Petitionäre auf ein internes Dokument der SBB. Dieses soll zeigen, das «pro Nutzfläche in der 2. Klasse 1,7-mal mehr Erlöse generiert werden als in der 1. Klasse.»

ÖV-Organisationen widersprechen Quersubventionierung

Die ÖV-Branchenorganisation Alliance SwissPass widerspricht dieser Darstellung. Zwar koste ein 1.-Klass-Billett rund 70 Prozent mehr, eine Quersubventionierung durch Reisende der 2. Klasse sei jedoch nicht belegbar. Die tiefere Auslastung der 1. Klasse sei durch den höheren Preis gerechtfertigt, da Kundinnen und Kunden gezielt für mehr Komfort und eine höhere Wahrscheinlichkeit auf einen Sitzplatz bezahlen.

Menschen steigen in einen Zug am Bahnsteig ein.
Legende: Menschenandrang während Pendlerzeiten: Die 2. Klasse ist oft bis zum letzten Platz voll, während in der 1. Klasse meist noch Sitze frei wären. Keystone/Alessandro della Valle

Die SBB wiederum teilen mit, dass sich zur Verteilung der Ticketverkäufe nach Klassen keine konkreten Aussagen machen liessen. Die veröffentlichten Verkaufszahlen würden nicht nach 1. und 2. Klasse aufgeschlüsselt.

Sendehinweis zum «Forum»

Box aufklappen Box zuklappen

Im «Forum» diskutieren Gäste mit Hörerinnen und Hörern über die Abschaffung der 1. Klasse im Schweizer ÖV. Schafft die Abschaffung der Klassen im öffentlichen Verkehr mehr Gleichheit und mehr Platz für alle? Oder schwächt sie ein bewährtes System, das Komfort bietet und wichtige Einnahmen generiert?

Die Gäste im «Forum» am 19.02.2026, 10:03 Uhr:

  • Loa Wild, Vizepräsidentin der Jungen Grünliberalen Schweiz (JGLP) ist gegen eine Abschaffung der Klassen im ÖV
  • Nicolas Eichenberger, Vorstandsmitglied VCS beider Basel möchte keine Zweiklassen-Gesellschaft und ist für die Abschaffung der 1. Klasse.

Moderation: Sandra Schiess

Online: Pascale Folke

Podcast Forum

Im «Forum» diskutieren Fachleute mit Hörerinnen und Hörern brennende aktuelle Themen aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Das «Forum» ist live. Der Hörer- und Usereinbezug ist das Markenzeichen der Sendung «Forum». Die Hörerinnen und Hörer sind entweder live im Studio oder aber sie beteiligen sich per Telefon oder an der Online-Diskussion auf srf1.ch.
Radio SRF 1, Forum, 17.02.2026, 17:00 Uhr ; 

