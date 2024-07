Auf dem Strandtuch, in der Hängematte, im Liegestuhl – ein cooles Buch leistet stets gute Gesellschaft. Die monatliche Kinder- und Jugendliteratursendung auf SRF 1 stellt im Juli Geschichten vor, die von ziemlich verrückten Reisen erzählen.

Eintauchen in Sommerferiengeschichten

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Bilderbuch

«Alle reisen» ist nicht «nur» ein Bilderbuch, sondern auch ein Zähl-, Such-, Wimmel-, Rätsel- und Geschichtenbuch. Die norwegische Autorin Kerstin Roskifte erzählt mit bunten Illustrationen von Menschen, die unterwegs sind. Im wortwörtlichen Sinne, aber auch im übertragenen. Sie fragt nach dem Leben einzelner Menschen und lädt die Leser:innen ein, selber Geschichten zu erfinden oder sich zum eigenen Leben Gedanken zu machen: Wo fühlen Sie sich am meisten zu Hause? Was ist der unheimlichste Ort, den Sie kennen? Kennen Sie jemanden aus einem anderen Land?

Für dieses relativ grossformatige, wunderschön gestaltete Bilderbuch macht man im Ferienkoffer gerne Platz. Weil damit Langeweile gar nicht erst aufkommen kann.

Kerstin Roskifte. Alle reisen. Übersetzt von Maike Dörries. 64 Seiten. Gerstenberg, 2024.

Für Kinder ab 5 Jahren.

Der Kinderroman

Die Fantasy-Geschichte «Stardust Academy – Hüter der Sterne» beginnt mit dem Leben im Sommerlager, das wohl viele junge Leser:innen kennen: Am Lagerfeuer sitzen, im Zelt schlafen, ein heimlicher Schwarm. Doch in dieser Geschichte wird alles anders: vom Nachthimmel löst sich plötzlich das Sternbild des Widders. Sekundenbruchteile später bedroht genau dieser Widder als wildgewordene Bestie die Kinder im Lager. Aaron stellt sich ihm mutig entgegen – und wird aufgenommen in die Stardust Academy.

Eine Portion Romantik, gute Freunde, eine spannende Geschichte mit mystischen Figuren und einer geheimnisvollen Schule – «Stardust Academy» erinnert ansatzweise an «Harry Potter».

Francesca Peluso. Stardust Academy – Hüter der Sterne. Illustriert von Viktoria Gavrilenko. 304 Seiten. Baumhaus, 2024.

Für Kinder ab 10 Jahren.

Der Jugendroman

Es sind Sommerferien – und der 15-jährige Henk langweilt sich zu Tode. Bis er sich zum Joggen aufrafft – und dabei über einen kleinen Hund stolpert, der ihn flugs zu seinem Besitzer führt. Dieser Besitzer ist ein ganz besonderer alter Herr, der Henk auf eine Reise quer durch Europa einlädt. Nach und nach bekommen die beiden Gesellschaft – und für Henk ist nichts mehr, wie es war.

«Crazy Schmidt … und der krasseste Roadtrip meines Lebens» ist die perfekte Sommerlektüre: spannend, romantisch, berührend, schräg – und, vor allem, sehr, sehr witzig!

Hans-Jürgen Feldhaus. Crazy Schmidt … und der krasseste Roadtrip meines Lebens. 336 Seiten. dtv, 2023.

Für Jugendliche ab 13 Jahren.