Ofen auf, Gratin rein, warten und anschliessend geniessen: Das kulinarische Glück aus der feuerfesten Form. Eintopf aus dem Ofen sozusagen. Passend zur kalten Jahreszeit. Das ideale Gericht, wenn sie mit roten Backen und kalter Nasenspitze von draussen nach Hause kommen. Herzerwärmend und das Tollste: Gratin geht ohne lückenlose Anwesenheit in der Küche. Vergessen Sie rühren, drehen und wenden. Ist der Gratin mal im Ofen, geht alles wie von selbst. Na ja, ab und zu mal durchs Ofenfenster aufs leckere Geschehen gucken und den Bräunegrad unter Kontrolle behalten, das empfehlen wir Ihnen natürlich schon. Aber sonst lehnen Sie sich zurück und lassen Sie's geschehen.

Haben Sie angebissen? Dann gibt's hier die Rezepte. Keine x-beliebigen, sondern die liebsten Gratin-Rezepte unserer Kulinarik-Redaktion.

Der Kohlige: Steckrüben-Gratin

Legende: Ausprobieren lohnt sich – Steckrüben-Gratin SRF / Esther Kern

Esther Kern, SRF 1 -Foodexpertin und unsere Frau fürs Gemüse, empfiehlt ihren Steckrüben-Gratin. Steckrübe? Das ist das Bodenkohlrabi, eine grün-gelblich-weisse Knolle, Wintergemüse par excellence, mit kohligem Geschmack, herzhaft und intensiv. Aber keine Angst: Dieser Steckrüben-Gratin ist kein grobschlächtiges Kohl-Gericht: Ein feiner Guss mit Rahm und eine Paniermehlkruste, verfeinert mit Käse und Zitronenabrieb sorgen für Eleganz und geschmackliche Ausgewogenheit.

Zum Rezept:

Der Herzhafte: Lauch-Schinken-Gratin

Legende: Wärmt nicht nur den Magen sondern auch das Herz. SRF / Mark Chapman

Lauch, Schinken und ein feiner Guss aus Käse, Ei und Milch. Diese Zutaten haben das Zeug zum Dream-Team. Mehr gibt es hier gar nicht zu sagen: Der Lauch-Schinken-Käse-Gratin von SRF 1-Hobbykoch Mark Frederick Chapman ist ein Klassiker unter den Gratins und garantiert einen Versuch wert.

Zum Rezept

Der Klassiker: Gratin Dauphinois

Legende: Klassiker aus der französischen Küche. Colourbox

Kartoffelgratin aka Gratin Dauphinois. Tja, den Klassiker unter den Gratins, den kenne ich schon, sagen Sie jetzt vielleicht. Aber da sind wir uns - mit Verlaub - gar nicht so sicher. Der Gratin Dauphinois von SRF 1- Gastro-Experte Andrin Willi ist nämlich ein Kartoffelgratin der besonderen Art. Er kommt aus dem Dreisterne-Haus «L`Oustau de Baumanière» bzw. aus dem Kochbuch «Die geheimen Rezepte der besten Restaurants Frankreichs». Das Buch stammt aus den 70er Jahren, und das ist - zugegeben - schon ein ganz schönes Weilchen her: Doch der darin beschriebene Gratin Dauphinois, sagt Andrin Willi, sei noch immer einer der besten, die er je gegessen habe. Deshalb: machen Sie doch die Probe aufs Exempel und nehmen Sie das bisschen Dreisterne-Zusatzaufwand auf sich. Das Rezept finden Sie hier:

Zum Rezept:

Der Süsse – Gipfeli-Gratin

Legende: Statt Gipfeli kann man auch Weissbrot verwenden. SRF / Maja Brunner

Gipfeli-Gratin. Tönt eigentlich ganz bescheiden. Aber, wir sagen es Ihnen: Dieser Gratin hat es in sich und bewegt sich mit Zutaten wie altbackenen Buttergipfeln, Rahm, Butter und Zucker definitiv im hochkalorischen Bereich. Ist also nicht «der Gratin» für alle Tage, aber auf jeden Fall ein grossartiges kulinarisches Vergnügen für besondere Gelegenheiten. Man gönnt sich ja sonst nichts! Kochen Sie ihn also nach und servieren Sie ihn als luxuriösen Zvieri oder tischen Sie ihn zum Dessert, zum Brunch oder als süssen Znacht auf.