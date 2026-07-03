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Rezept Tomaten-Himbeer-Pfirsichsalat mit Mozarella

03.07.2026, 11:44

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Rezept für Tomaten-Himbeer-Pfirsichsalat mitMozarella

Zutaten für 4 Personen, Zubereitungszeit: 15 Minuten

Zutaten:

  • 4 Fleischtomaten
  • 2 kleine Pfirsiche
  • 1/2 EL Olivenöl
  • 2 Handvoll Himbeeren
  • 2 EL Condimento Bianco
  • 1 TL Birnendicksaft
  • Salz
  • 3 EL Olivenöl
  • Pfeffer
  • 2 sehr weiche Mozarellakugeln (oder Burrata)
  • 2 Zweige Pfefferminze

Zubereitung

Die Tomaten in feinste Scheiben schneiden und auf Tellern anrichten.

Die Pfirsiche in Schnitze schneiden und mit wenig Olivenöl kurz heiss anbraten. Auf die Tomaten verteilen.

Die Hälfte der Himbeeren darauf verteilen. Die andere Hälfte mit der Gabel zerdrücken. Mit Condimentobianco, Birnendicksaftund Salz vermischen und mitOlivenöl zu einem Salatdressingverrühren, mit Pfeffer abschmecken.

Die beiden Mozzarellakugeln in Stücke zupfen und auf den Tomaten anrichten. Dann mit dem Dressing beträufeln und Pfefferminzblätter darauf verteilen.

Tomaten-Himbeer-Pfirsichsalat mit Mozzarella

Radio SRF 1, 3.7.2026, 11.40 Uhr «A Point» ; 

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