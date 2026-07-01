Rezept für Hausgemachter Himbeersirup und Himbeeressig
Zutaten für 1 Flasche à 5dl
Zubereitungszeit 15 Minuten
- 400 g Himbeeren
- 300 ml Wasser
- 200 g Zucker
- 2 EL Zitronensaft
- Beeren, Wasser und Zucker mischen und 5 bis 10 Minuten köcheln. Gegen Schluss den Zitronensaft zugeben und mitköcheln.
- Den Sirup durch ein Sieb abseihen und in eine Flasch abfüllen.
Tipp:
Den Himbeertrester nicht wegwerfen. Stattdessen mit Essig in eine Flasche geben, schütteln und einige Tage stehenlassen. Danach den Essig für Salatsaucen nutzen.