Rezept für Hausgemachter Himbeersirup und Himbeeressig

Zutaten für 1 Flasche à 5dl

Zubereitungszeit 15 Minuten

400 g Himbeeren

300 ml Wasser

200 g Zucker

2 EL Zitronensaft

Beeren, Wasser und Zucker mischen und 5 bis 10 Minuten köcheln. Gegen Schluss den Zitronensaft zugeben und mitköcheln. Den Sirup durch ein Sieb abseihen und in eine Flasch abfüllen.

Tipp:

Den Himbeertrester nicht wegwerfen. Stattdessen mit Essig in eine Flasche geben, schütteln und einige Tage stehenlassen. Danach den Essig für Salatsaucen nutzen.