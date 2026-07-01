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Rezept Hausgemachter Himbeersirup und Himbeeressig

Autor: 

01.07.2026, 11:47

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Rezept für Hausgemachter Himbeersirup und Himbeeressig

Zutaten für 1 Flasche à 5dl

Zubereitungszeit 15 Minuten

  • 400 g Himbeeren
  • 300 ml Wasser
  • 200 g Zucker
  • 2 EL Zitronensaft
  1. Beeren, Wasser und Zucker mischen und 5 bis 10 Minuten köcheln. Gegen Schluss den Zitronensaft zugeben und mitköcheln.
  2. Den Sirup durch ein Sieb abseihen und in eine Flasch abfüllen.

Tipp:

Den Himbeertrester nicht wegwerfen. Stattdessen mit Essig in eine Flasche geben, schütteln und einige Tage stehenlassen. Danach den Essig für Salatsaucen nutzen.

Hausgemachter Himbeersirup und Himbeeressig

Radio SRF 1, 1.7.2026, 11.45 Uhr «A Point»

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