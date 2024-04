Experten-Chat: «Wandern, wo es am schönsten ist»

Sie sind auf der Suche nach einer schönen Wanderung in einer bestimmten Region der Schweiz? Formulieren Sie möglichst präzis Ihre Wünsche und Anforderungen an die Route. In welcher Region möchten Sie wandern, welcher Schwierigkeitsgrad soll es sein, sind Sie mit Kindern oder Hund unterwegs, gibt es spezielle Wünsche?

Von unseren Expertinnen und Experten erhalten Sie am Mittwoch, 3. April, von 11 bis 13 Uhr den passenden Tipp. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.