Anita Panzer ist Wanderleiterin mit eidg. Fachausweis, Kommunikationsfachfrau, und ehem. Gemeindepräsidentin und Kantonsrätinist. Sie ist im Kanton Graubünden aufgewachsen und war in der Kindheit oft in der Region Flims unterwegs. Mit ihrer Qualifikation ist sie berechtigt, sowohl Sommertouren im Bereich Wandern (bis T4) wie auch Wintertouren mit Schneeschuhen (bis WT3) anzubieten. Sie ist Inhaberin der Firma alpatrek in Feldbrunnen (SO).