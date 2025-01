Fachleute im Live-Chat Box aufklappen Box zuklappen Marcel Hähni

Outdoor-Reporter SRF 1 , Wander- und Schneeschuhwanderleiter Erwachsenensport Schweiz (esa) Valérie Chételat

Wanderleiterin mit eidg. Fachausweis (T4) und Berufsfotografin

wanderleiterin.ch , Biel Anita Rossel

Wanderleiterin mit eidg. Fachausweis/T4, Ausbildungsverantwortliche Naturfreunde Schweiz

Falkevent, Hausen (AG) Roger Oechslin

Wanderleiter mit eidg. Fachausweis/T4, MSc in Meteorologie

Meteoscout , Spiez (BE)

Das Chat-Protokoll

Bitte um Vorschläge für Tages-Winterwanderungen in der Region Unterägeri. Wenn möglich mit ÖV, damit ich ein «Rundreisli» unternehmen kann (auch mit Schneeschuhen möglich).

Roger Oechslin: Ein idealer Ausgangspunkt für diese Wanderung ist der Raten. Von dort aus führt der Weg zunächst in Richtung St. Jost und weiter nach Süden zum Tänndli. Anschliessend geht es hinab nach Rotenthurm, wo ein malerischer Winterwanderweg durch das Hochmoor bis zum Bibersteg führt. Bitte bleiben Sie auf diesem Abschnitt unbedingt auf dem offiziellen Weg, da hier eine Wildruhezone durchquert wird. Ab dem Bibersteg haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können direkt zurück zum Raten wandern (insgesamt ca. 3.5h) oder die Runde erweitern. In diesem Fall führt der Weg über den Wildspitz und die Höhronen zurück zum Ausgangspunkt, was eine lange (insgesamt ca. 6h), aber landschaftlich abwechslungsreiche Option darstellt. Als kürzere Option hat es auf dem Raten noch einen offiziellen Schneeschuhwanderweg in Richtung Bellevue.

Ich bin Vater eines 16 Monate alten Kindes, meine Frau ist im 6. Monat schwanger. Wie kann ich sie davon überzeugen, mit mir eine Winterwanderung zu machen?

Anita Rossel: Eine Wanderung auch im Winter kann auch in der Schwangerschaft ein tolles Erlebnis sein. Es sind aber diverse Punkte davor abzuklären: Fühlst du dich fit und es bestehen zurzeit keine Komplikationen in der Schwangerschaft, spricht nichts gegen eine Wanderung in den Bergen. Wichtige Regeln beachten: «Hör auf deinen Körper!» – erzwinge nichts! Fühlst du dich unwohl, dann lasse die Passage lieber aus und verringere Intensität und Umfang deiner Tour. Nehme Wander- oder Trekkingstöcken mit, damit hast du mehr Balance und kannst dich zusätzlich abstützen. Die Schuhe brauchen griffige Sohlen und sicher empfehlenswert ist, ein paar Spikes zu montieren, damit das Ausrutschen verhindert wird. Beachte auch die Höhenlage der Tour. Es gibt diverse seriöse Beiträge, welche keine Touren über 2000 bis 2200 Höhenmeter für Schwangere empfehlen. Kläre dies ansonsten mit deinem Arzt im Voraus ab. Unterwegs einen genussvoller Halt auf einer schönen Terrasse vom Bergrestaurant lässt die Tour auch langsam und ohne Anstrengung zu einem tollen Erlebnis werden.

Sie haben in der Winterwander-Sendung die Winterwanderung im Val Müstair erwähnt, wirklich eine der schönsten Wanderung und immer gut präpariert. ABER! Sie sollten ihrer Hörerschaft mitteilen, dass das Skigebiet Minschuns bis am 12. Januar gesperrt ist. (Schneeverhältnis)

Marcel Hähni: Wegen «Schneemangel» sind die Skilifte und das Bergrestaurant Alp da Munt bis und mit Sonntag, 12. Januar 2025 geschlossen. Der Winterwanderweg ist präpariert. Die Alp da Munt ist auch der Ausgangspunkt für die hochalpine Langlaufloipe Plaun da l’Aua auf 2150 m.

Wieder einmal eine super Idee. Wir haben in 10 Tagen Besuch aus England und sind auf der Suche nach einer lockeren Schneeschuh-Wanderung, die den Winterzauber der Schweiz schön zur Geltung bringt. Wir wohnen in Bülach und sind flexibel, ob mit Zug oder Auto. Wahrscheinlich so um die 5-10 km. Habt ihr da einen guten Tipp?

Marcel Hähni: Probiere doch mal die Region Amden über dem Walensee aus. Die angenehme Schneeschuhwanderung zur Vorder Höhi bietet wunderschöne Ausblicke über das Toggenburg, zum Leistchamm oder die Churfirsten. Startpunkt ist der Ortsteil Amden/Arvenbüel. Hier kann man auch über verschiedene signalisierte Routen entscheiden.

Was ist die beste Website oder App wo ich Winterwanderungen für Senioren finde? Mit Angaben von Höhenprofil und Länge?

Valérie Chételat: Auf der Webseite Schweizmobil gibt es zahlreiche Winterwanderungen mit genauen Angaben zur Länge und Höhenprofil.

Was machst du bei ganz kalten Händen, wenn du z.B. die Schnallen nicht mehr öffnen kannst?

Anita Rossel: Ziehe unter den normalen Handschuhen ein paar dünne Seidenhandschuhe an – Fausthandschuhe sind bei grosser Kälte oft wärmer als Fingerhandschuhe. Es gibt auch Heizhandschuhe z.B. Lenz Heizhandschuhe. Hier einfach ganz wichtig, wenn du auf Schneeschuhtouren bist – mit Lawinenverschüttetensuchgeräten aufpassen! Hier kann es Störeinflüsse geben. Oder nehme Wärmepads mit, welche du kurzfristig einsetzten kannst.

Beim Laufen fange ich schnell an zu schwitzen. Sobald ich aufhöre, friere ich allerdings auch schnell. Was habt ihr für Tipps? Mir passiert das übrigens auch mit Anwendung des Zwiebelprinzips. Gibt es eine hilfreiche Infoseite, wo man je nach Temperatur eine Zwiebelprinzip-Empfehlung erhält?

Anita Rossel: Das Geheimnis liegt evtl. auch daran, nicht zu schnell zu gehen. So kommt man nicht so schnell ins Schwitzen. Beim Zwiebelprinzip darauf achten: 1. Schicht: Feuchtigkeitsregulierung – die im direkten Kontakt mit der Haut steht, sorgt für eine perfekte Temperaturregulierung sowie eine schnelle Rücktrocknung. 2. Schicht: Isolierung: Diese Schicht soll bei Bedarf die Wärme halten. 3. Schicht Wetterschutz: Die äussere Schicht ist dazu da, vor Wettereinflüssen zu schützen. Bei diversen Sporbekleidungsherstellern sind auch weitere Informationen aufgeführt.

Ich suche im Glarnerland und in Graubünden schöne Schneewanderungen ohne Schneeschuhe. Ich kenne Feldis, Amden, Braunwald. Aber andere Schneewanderungen sind mir nicht bekannt. Auch die Informationen im Internet sind nicht immer zuverlässig. Als ich neulich von Brambrüsch nach Feldis wandern wollte, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Der Winterwanderweg war nicht markiert. Ich musste nach Brambrüsch umkehren, weil es nur mit Schneeschuhen weiterging. Ich wünsche mir bessere Tipps für Schneewanderungen in der Ostschweiz und in Graubünden.

Marcel Hähni: Ich kann dir den St. Margrethen-/ Golerberg oberhalb von Pfäfers im Taminatal empfehlen. Tolle Aussicht! Der gut präparierte, knapp drei Kilometer lange Winterwanderweg, steigt immer leicht an. Oben am Golerberg hat es auch eine kleine Wirtschaft. Vielleicht probierst du auch einmal die Flumserberge aus. Ein schöner Winterwanderweg führt von der Prodalp auf die Alp Panüöl. Start ist bei der Prodalp, bei der Talstation des Achter-Sessellifts. Im Engadin kann ich dir in Scuol den Flurinaweg empfehlen. Von der Bergstation Prui führt der Weg zuerst leicht ansteigend und dann leicht abfallend zur Bergstation Motta Naluns. Hier kann man auf den Sessellift oder die Schlittelbahn umsteigen. Oder; man wandert nach Ftan hinunter.

Ich finde es sehr wichtig, dass beim Winterwandern die Wildruhezonen beachtet werden. Auch einfache Wanderrouten können im Winter durch eine Wildruhezone führen und dürfen daher nicht betreten werden. Auch unsere Wildtiere haben diesen Schutz verdient.

Valérie Chételat: Bei der Planung einer Winterwanderung sollte abgeklärt werden, ob die Tour durch Wildruhezonen oder Wildschutzgebiete führt. Auf den digitalen Karten von Schweizmobil oder Swisstopo sind diese Schutzgebiete ersichtlich. Ebenfalls hilfreich und mit zahlreichen spannenden Infos, z.B. zu Wildtieren, ist diese Webseite .

Ich suche eine empfehlenswerte Schneeschuhwanderung für nächsten Sonntag auf der Alpensüdseite, sprich in der Umgebung von Airolo. Leichter bis mittlerer Schwierigkeitsgrad, ca. 2-3 h. Haben Sie eine Empfehlung für mich?

Roger Oechslin: Eine Möglichkeit wäre folgende Tour: Sentiero Nate-Alpe Nuova . Die Tour bewegt sich auf ca. 1400m. Im Moment hat es dort Schnee. Es empfiehlt sich am Sonntag nochmal die Webcam zu checken: z.B. auf https://airolo-luina.ch / oder https://www.airolo.ch/webcam-airolo.php. Alternativ gibt es noch Touren im Bedrettotal (z.B. Percorso Cioss Prato ).

Können Sie mir sagen, worauf ich beim Kauf von Schneeschuhen achten sollte? Die Preisunterschiede sind enorm.

Valérie Chételat: Beim Kauf von Schneeschuhen lohnt es sich tatsächlich etwas genauer hinzuschauen und ggf. etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Günstige Schneeschuhe vom «Discounter» weisen teilweise bereits nach kurzer Zeit Schäden auf und taugen im steileren, alpinen Gelände nicht viel. Bei hartem oder gefrorenen Schnee benötigst du Schneeschuhe mit guten Harscheisen und ausgeprägten Zacken an der Bindung. Zudem ist es wichtig, dass die Schneeschuhe zu deiner Körpergrösse und Gewicht passen. Mit den Schneeschuhen der Marken MSR und Tubbs habe ich gute Erfahrungen gemacht. An deiner Stelle würde ich in ein Fachgeschäft gehen und mich dort beraten lassen. Die Investition lohnt sich, denn qualitativ gute Schuhe wirst du auch in vielen Jahren noch tragen können.