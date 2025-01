Legende: Schneeschuhe aus der Jahrhundertwende Früher aus Holz und mit Seilen bespannt- erste Schneeschuhe aus den Alpen. Keystone/ Archiv

Die Wurzeln der Schneeschuhe reichen bis zu 10'000 Jahre in der Geschichte der Menschheit zurück. Jäger und Sammler in schneereichen Gebieten schnallten sich verschiedene Hilfsmittel an die Füsse. Sie vergrösserten so die Trittfläche, um bei Schnee ein Einsinken zu verhindern und ein schnelleres Fortkommen zu ermöglichen. Bekannt sind Fell- und Lederkonstruktionen, Holzflechtwerke bis hin zur Verwendung von Holzscheiben.

Schneeschuhe wurden in der Mongolei, in Nordamerika, in der Arktis und in den Alpen verwendet. Das bekannteste historische Modell ist der Schneeschuh mit Holzrahmen, der von den nordamerikanischen Ureinwohnern erfunden wurde.