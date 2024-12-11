Rechtzeitig zu den Feiertagen liegen wieder zwei Wunschfilmprogramme unter dem Weihnachtsbaum. Hier geht es zum Online-Voting von «Mein Feiertagsfilm».

Der beliebte Wunschfilm geht in die vierte Runde, und zwar zweimal an den Feiertagen auf SRF 1. Sie dürfen nun fleissig abstimmen. Es müssen weder Brieftauben verschickt noch Telefonanrufe getätigt werden: Die Abstimmung erfolgt bequem online.

«Mein Feiertagsfilm» wird am Mittwoch, 24. Dezember um 20.05 Uhr ausgestrahlt. Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer führt im Radio und im Fernsehen durch die Auswahl und lüftet am Bildschirm erst kurz vor der Ausstrahlung, welcher Film gewonnen hat.

Diese Filme stehen zur Auswahl

Weihnachtszeit ist oft auch Familienzeit. Für Klein und Gross steht der beliebte Schweizer Film «Schellen-Ursli» zur Auswahl, eine Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Selina Chönz und Alois Carigiet aus dem Jahr 1945. Wir begleiten den Jungen Uorsin auf seinen Abenteuern im Unterengadin – eine grosse Portion Schnee ist garantiert. Der zweite Kandidat, «Eine Handvoll Worte» mit Shailene Woodley und Felicity Jones, ist für Romantiker und Spurensuchende. Alte Liebesbriefe aus den 1960er-Jahren wecken die Neugier einer jungen Journalistin und wir tauchen mit ihr ein in eine geheime Liebesgeschichte. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman der Bestseller-Autorin Jojo Moyes. Beim dritten Film, «Die Sch’tis in Paris», droht kein Liebes- dafür ein dunkles Familiengeheimnis an die Öffentlichkeit zu gelangen. Der distinguierte Innenarchitekt Valentin Duquenne (Dany Boon) wird mit seiner unflätigen Familie aus dem Norden konfrontiert, die plötzlich in Paris auftaucht – dabei hat er allen erzählt, er sei Vollwaise. Lustiger Nachfolger der Erfolgskomödie «Willkommen bei den Sch’tis».

Hier geht es zum zweiten Voting, das auch bereits offen ist: «Mein Kultfilm».