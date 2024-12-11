Der beliebte Wunschfilm geht in die fünfte Runde und zwar wieder dreimal im Sommer auf SRF 1. Für Überraschung sorgt Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer. Er verkündet den Gewinnerfilm kurz vor der Ausstrahlung. «Mein Romanze» wird auf SRF 1 am Samstag, 20. Juni um 20:10 Uhr ausgestrahlt.

SRF 1 bringt auch dieses Jahr den Wunschfilm in die sommerlichen Stuben. Das Publikum darf bei «Mein Wunschfilm» wieder fleissig für seinen Lieblingsfilm abstimmen. Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer führt im Radio und im Fernsehen durch die Auswahl und lüftet am Bildschirm erst kurz vor der Ausstrahlung das Geheimnis. Es müssen weder Brieftauben verschickt noch Telefonanrufe getätigt werden. Die Abstimmung erfolgt bequem online.

Als attraktives Alternativprogramm zur Fussball-Weltmeisterschaft bietet «Meine Romanze» diese drei Schmankerl – Herzklopfen garantiert. «Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns», ein turbulent-komödiantisches Wiedersehen mit Renée Zellweger, Colin Firth und Hugh Grant. «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse», der Schweizer Kinohit von Michael Steiner über Motti Wolkenbruch (Joel Basman), die Verkupplungsversuche seiner Mame und die schöne Laura. «Die Brücken am Fluss», die Wärme einer Sommernacht, die Ruhe vor dem Sturm, eine Schicksalsbegegnung zwischen Meryl Streep und Clint Eastwood in Iowa im Jahr 1965.

Hier geht es zu den anderen beiden Votings: «Mein Wohlfühlfilm» und «Mein Heldinnen-Film»