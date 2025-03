In diesem Artikel haben wir bisher nur den Relativsatz mit Akkusativ angeschaut. Kommen der Dativ und eine Präposition wie «mit» oder «für» ins Spiel, wird es deutlich komplexer.

Für den SADS wurden die Gewährspersonen auch gebeten, den Satz «Das ist der Mann, mit dem ich immer rede.» in ihre Mundart zu übersetzen. Am häufigsten waren die folgenden Formen:

«Das isch de Maa, wo ich immer mit ihm rede.»

«Das isch de Maa, wo ich immer rede mit ihm.»

«Das isch de Maa, mit däm wo ich immer rede.»

«Das isch de Maa, mit däm ich immer rede.»

Aber auch diese Formen wurden angegeben:

«Das isch de Maa, wo ich immer rede mit.»

«Das isch de Maa, wo ich immer rede.»

Und einige Befragte gaben an, in solchen Fällen keinen Relativsatz zu machen, sondern etwas in der Art zu sagen wie:

«Mit däm Maa red ich immer.»

«Mit däm Maa tuen ich immer rede.»

So einfach ist es mit dem vermeintlich universell einsetzbaren Relativsatz-Einleiter «wo» also nicht.