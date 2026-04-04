Nisthilfen helfen vielen Tieren – aber nur, wenn sie richtig gemacht sind. Die wichtigsten Tipps für den eigenen Garten.

Mehr Natur im Garten: Die besten Tipps für Nisthilfen

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Vogelhäuschen, Insektenhotels, Steinhaufen: Diese Nisthilfen können Wildtiere im Siedlungsraum unterstützen – wenn der Garten naturnah gestaltet ist. Ohne genügend Nahrung und artgerechte Strukturen bringen selbst perfekt gebaute Kästen wenig.

Nisthilfen dürfen nicht einfach entfernt werden Box aufklappen Box zuklappen Gewisse installierte Nisthilfen dürfen nur entfernt werden, wenn sie nicht mehr besetzt sind. Besonders streng sind die Vorschriften bei geschützten Gebäudebrütern wie Mauerseglern, Mehlschwalben und Fledermäusen.

Ob für Vögel, Insekten, Amphibien oder Reptilien – entscheidend ist die Umgebung. Blütenreichtum, Totholz, Bodenstellen, Hecken und Vielfalt bilden die Grundlage. Fehlkonstruierte Nisthilfen, besonders bei Insekten, können sogar schaden.

Vögel: Hilfe für Gebäudebrüter

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Flugakrobat auf Insektenjagd: Mauersegler bieten spektakuläre Flugshows. Bildquelle: KEYSTONE/Gaetan Bally. 1 / 3 Legende: Flugakrobat auf Insektenjagd: Mauersegler bieten spektakuläre Flugshows. KEYSTONE/Gaetan Bally

Bild 2 von 3. Auch der Bund macht mit: Segler-Nistplätze am Bundeshaus West in Bern. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Schneider. 2 / 3 Legende: Auch der Bund macht mit: Segler-Nistplätze am Bundeshaus West in Bern. KEYSTONE/Peter Schneider

Bild 3 von 3. Die Feuerwehr hilft mit: Montage von Nistkästen für Mauersegler im Rahmen der Renovation eines Hauses in Neuenburg. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 3 / 3 Legende: Die Feuerwehr hilft mit: Montage von Nistkästen für Mauersegler im Rahmen der Renovation eines Hauses in Neuenburg. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Handelsübliche Vogelkästen werden vor allem von Meisen und Spatzen genutzt und sorgen für schöne Naturmomente.

Besonders auf Hilfe angewiesen sind jedoch Mauersegler und Mehlschwalben, weil moderne Gebäude kaum noch Nischen bieten.

Tipps für Vogel-Nisthilfen:

Kästen ganzjährig aufhängen, ideal ab Frühling.

Jährlich reinigen (ausräumen, ausspülen, Parasiten entfernen).

Mehlschwalbennester mit Kotbrettern ergänzen.

Bei Renovationen: Brutplätze unbedingt schützen, evtl. Gemeinde oder BirdLife‑Sektion konsultieren.

Wenn niemand einzieht: Vogelrufe über Lautsprecher abspielen, das kann helfen.

Wildbienen & Schmetterlinge: mehr als nur Insektenhotels

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Schmetterlinge wie das Pfauenauge brauchen freie Bodenstellen und alte Äste und Stängel, um zu nisten. Bildquelle: KEYSTONE/Sigi Tischler. 1 / 4 Legende: Schmetterlinge wie das Pfauenauge brauchen freie Bodenstellen und alte Äste und Stängel, um zu nisten. KEYSTONE/Sigi Tischler

Bild 2 von 4. Es darf und soll ruhig wild und «ungepflegt» sein: Insektenhotels funktionieren nur im naturnahen Umfeld. Bildquelle: KEYSTONE/Gaetan Bally. 2 / 4 Legende: Es darf und soll ruhig wild und «ungepflegt» sein: Insektenhotels funktionieren nur im naturnahen Umfeld. KEYSTONE/Gaetan Bally

Bild 3 von 4. So mögen's die Blauschwarzen Holzbienen: grosse Löcher im morschen Holz sind die Eingänge zu den Nistgängen. Bildquelle: Silvia Meister. 3 / 4 Legende: So mögen's die Blauschwarzen Holzbienen: grosse Löcher im morschen Holz sind die Eingänge zu den Nistgängen. Silvia Meister

Bild 4 von 4. Emsiger Nestbau: Wildbienen mögen sauber geschnittene Bambusrohre. Bildquelle: KEYSTONE/Gaetan Bally. 4 / 4 Legende: Emsiger Nestbau: Wildbienen mögen sauber geschnittene Bambusrohre. KEYSTONE/Gaetan Bally Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Viele gekaufte Insektenhotels sind unbrauchbar: falsches Holz, zu kurze Röhren, ausgefranste Eingänge. Ohnehin nistet die Mehrheit der Wildbienen im Boden.

Das hilft Wildbienen:

Hochwertige Hotels: Hartholz, Längsholz, saubere Bohrungen, ≥10 cm Tiefe.

Bambus- oder Schilfröhrchen fest fixieren, sauber schneiden.

Offene Bodenstellen und Hangkanten schaffen.

Heimische Blühpflanzen von Frühling bis Herbst: z. B. Salbei, Glockenblumen, Thymian, Efeu.

Exotische, nektarlose Ziersträucher meiden (ökologische Fallen).

Das hilft Schmetterlingen:

Schmetterlingshäuschen sind reine Deko. Viel wichtiger sind:

Überwinternde Pflanzenstängel stehen lassen.

Geschnittenes Astmaterial unter Sträuchern liegen lassen.

Markhaltige Stängel nicht entfernen.

Fledermäuse: Spaltenquartiere und Schutzpflicht

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Sie mögen's kuschelig: Zwei Fransenfledermäuse in einer Spalte eines Kellergewölbes. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Patrick Pleul. 1 / 3 Legende: Sie mögen's kuschelig: Zwei Fransenfledermäuse in einer Spalte eines Kellergewölbes. KEYSTONE/DPA/Patrick Pleul

Bild 2 von 3. Keine Spalte zu eng: Auch die Bulldoggfledermaus – eine der grössten in Europa – versteckt sich gerne in kleinen Nischen. Bildquelle: Depositphotos. 2 / 3 Legende: Keine Spalte zu eng: Auch die Bulldoggfledermaus – eine der grössten in Europa – versteckt sich gerne in kleinen Nischen. Depositphotos

Bild 3 von 3. Gemütlich in der Nische: Eine Mopsfledermaus im Winterschlaf. Bildquelle: Depositphotos. 3 / 3 Legende: Gemütlich in der Nische: Eine Mopsfledermaus im Winterschlaf. Depositphotos Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Fledermäuse nutzen Häuser häufig als Tages- oder Wochenstubenquartier. Wer Fledermäuse am Haus hat, hat Glück – und Verantwortung!

Folgendes sollte man beachten:

Spaltenquartiere und verschiedene Kastenformen am Haus anbieten.

Bei Renovationen unbedingt Fachleute (Fledermausschutz) beiziehen.

Tiere nie stören oder aussperren; Fenster öffnen, wenn sich ein Tier ins Haus verirrt.

Reptilien & Amphibien: Strukturen statt Perfektion

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Liebt das Sonnenbaden: Eidechse wärmt sich auf Schottersteinen auf. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Silas Stein. 1 / 3 Legende: Liebt das Sonnenbaden: Eidechse wärmt sich auf Schottersteinen auf. KEYSTONE/DPA/Silas Stein

Bild 2 von 3. Sie mag's kühl und feucht: Auch die Blindschleiche gehört zu den Echsen. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Matthias Bein. 2 / 3 Legende: Sie mag's kühl und feucht: Auch die Blindschleiche gehört zu den Echsen. KEYSTONE/DPA/Matthias Bein

Bild 3 von 3. Amphibien wie der Grasfrosch verbringen den grössten Teil ihres Lebens an Land. Für die Fortpflanzung sind sie jedoch auf Wasser angewiesen. Eier und Larven sind nur dort lebensfähig. Bildquelle: KEYSTONE/Walter Bieri. 3 / 3 Legende: Amphibien wie der Grasfrosch verbringen den grössten Teil ihres Lebens an Land. Für die Fortpflanzung sind sie jedoch auf Wasser angewiesen. Eier und Larven sind nur dort lebensfähig. KEYSTONE/Walter Bieri Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Eidechsen, Blindschleichen und Amphibien profitieren von strukturreichen, warmen und teilweise feuchten Bereichen.

Tipps:

«Reptilienburg» bauen: Steine, Totholz, sandige Flächen kombinieren.

Gefahrenstellen (Schächte, Treppen) sichern.

Amphibien benötigen zur Fortpflanzung stehendes Wasser, nutzen aber vielfältige Gartenbereiche als Lebensraum.

Steinhaufen zur Überwinterung frostfrei und teils im Boden anlegen.

Fazit: Naturnah ist das A und O!

Die beste Nisthilfe nützt nichts ohne naturnahe Umgebung. Abwechslungsreiche Strukturen, einheimische Pflanzen und etwas «Unordnung» sind der Schlüssel. Dann fühlen sich Vögel, Insekten und andere Tiere wohl. Mit oder ohne künstliche Nisthilfe.

Weiterführende Informationen zu verschiedenen Nisthilfen