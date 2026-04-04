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Nisthilfen am und ums Haus Mehr Natur im Garten: Die besten Tipps für Nisthilfen

Nisthilfen helfen vielen Tieren – aber nur, wenn sie richtig gemacht sind. Die wichtigsten Tipps für den eigenen Garten.

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04.04.2026, 10:02

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Vogelhäuschen, Insektenhotels, Steinhaufen: Diese Nisthilfen können Wildtiere im Siedlungsraum unterstützen – wenn der Garten naturnah gestaltet ist. Ohne genügend Nahrung und artgerechte Strukturen bringen selbst perfekt gebaute Kästen wenig.

Nisthilfen dürfen nicht einfach entfernt werden

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Gewisse installierte Nisthilfen dürfen nur entfernt werden, wenn sie nicht mehr besetzt sind. Besonders streng sind die Vorschriften bei geschützten Gebäudebrütern wie Mauerseglern, Mehlschwalben und Fledermäusen.

Ob für Vögel, Insekten, Amphibien oder Reptilien – entscheidend ist die Umgebung. Blütenreichtum, Totholz, Bodenstellen, Hecken und Vielfalt bilden die Grundlage. Fehlkonstruierte Nisthilfen, besonders bei Insekten, können sogar schaden.

Vögel: Hilfe für Gebäudebrüter

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  • Bild 1 von 3. Flugakrobat auf Insektenjagd: Mauersegler bieten spektakuläre Flugshows. Bildquelle: KEYSTONE/Gaetan Bally.
    Ein Mauersegler fliegt am Abend an ein Wohnhaus und jagt Insekten
  • Bild 2 von 3. Auch der Bund macht mit: Segler-Nistplätze am Bundeshaus West in Bern. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Schneider.
    Segler-Nistplätze unter den Dachböden am Bundeshaus West in Bern.
  • Bild 3 von 3. Die Feuerwehr hilft mit: Montage von Nistkästen für Mauersegler im Rahmen der Renovation eines Hauses in Neuenburg. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.
    Feuerwehrmann montiert Mauersegler-Nistkästen unter Vordach eines renovierten Hauses
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Handelsübliche Vogelkästen werden vor allem von Meisen und Spatzen genutzt und sorgen für schöne Naturmomente.

Besonders auf Hilfe angewiesen sind jedoch Mauersegler und Mehlschwalben, weil moderne Gebäude kaum noch Nischen bieten.

Tipps für Vogel-Nisthilfen:

  • Kästen ganzjährig aufhängen, ideal ab Frühling.
  • Jährlich reinigen (ausräumen, ausspülen, Parasiten entfernen).
  • Mehlschwalbennester mit Kotbrettern ergänzen.
  • Bei Renovationen: Brutplätze unbedingt schützen, evtl. Gemeinde oder BirdLife‑Sektion konsultieren.
  • Wenn niemand einzieht: Vogelrufe über Lautsprecher abspielen, das kann helfen.

Wildbienen & Schmetterlinge: mehr als nur Insektenhotels

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  • Bild 1 von 4. Schmetterlinge wie das Pfauenauge brauchen freie Bodenstellen und alte Äste und Stängel, um zu nisten. Bildquelle: KEYSTONE/Sigi Tischler.
    Prächtiger Pfauenauge-Schmetterling sonnt sich zwischen Gras und Erde.
  • Bild 2 von 4. Es darf und soll ruhig wild und «ungepflegt» sein: Insektenhotels funktionieren nur im naturnahen Umfeld. Bildquelle: KEYSTONE/Gaetan Bally.
    Insektenhotel aus Holzkästen mit Stängeln und Röhren unter Bäumen und Sträuchern
  • Bild 3 von 4. So mögen's die Blauschwarzen Holzbienen: grosse Löcher im morschen Holz sind die Eingänge zu den Nistgängen. Bildquelle: Silvia Meister.
    Locker aufgestapelte Holzscheite mit offenen Löchern im Querschnitt
  • Bild 4 von 4. Emsiger Nestbau: Wildbienen mögen sauber geschnittene Bambusrohre. Bildquelle: KEYSTONE/Gaetan Bally.
    Wildbiene fliegt aus Bamusrohr
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Viele gekaufte Insektenhotels sind unbrauchbar: falsches Holz, zu kurze Röhren, ausgefranste Eingänge. Ohnehin nistet die Mehrheit der Wildbienen im Boden.

Das hilft Wildbienen:

  • Hochwertige Hotels: Hartholz, Längsholz, saubere Bohrungen, ≥10 cm Tiefe.
  • Bambus- oder Schilfröhrchen fest fixieren, sauber schneiden.
  • Offene Bodenstellen und Hangkanten schaffen.
  • Heimische Blühpflanzen von Frühling bis Herbst: z. B. Salbei, Glockenblumen, Thymian, Efeu.
  • Exotische, nektarlose Ziersträucher meiden (ökologische Fallen).

Das hilft Schmetterlingen:

Schmetterlingshäuschen sind reine Deko. Viel wichtiger sind:

  • Überwinternde Pflanzenstängel stehen lassen.
  • Geschnittenes Astmaterial unter Sträuchern liegen lassen.
  • Markhaltige Stängel nicht entfernen.

Fledermäuse: Spaltenquartiere und Schutzpflicht

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  • Bild 1 von 3. Sie mögen's kuschelig: Zwei Fransenfledermäuse in einer Spalte eines Kellergewölbes. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Patrick Pleul.
    Zwei Fransenfledermäuse in einer Spalte im Kellergewölbe einer alten Brauerei.
  • Bild 2 von 3. Keine Spalte zu eng: Auch die Bulldoggfledermaus – eine der grössten in Europa – versteckt sich gerne in kleinen Nischen. Bildquelle: Depositphotos.
    Europäische Bulldoggfledermaus in einer Mauerspalte
  • Bild 3 von 3. Gemütlich in der Nische: Eine Mopsfledermaus im Winterschlaf. Bildquelle: Depositphotos.
    Mopsfledermaus in einer Nische einer Mauer
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Fledermäuse nutzen Häuser häufig als Tages- oder Wochenstubenquartier. Wer Fledermäuse am Haus hat, hat Glück – und Verantwortung!

Folgendes sollte man beachten:

  • Spaltenquartiere und verschiedene Kastenformen am Haus anbieten.
  • Bei Renovationen unbedingt Fachleute (Fledermausschutz) beiziehen.
  • Tiere nie stören oder aussperren; Fenster öffnen, wenn sich ein Tier ins Haus verirrt.

Reptilien & Amphibien: Strukturen statt Perfektion

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  • Bild 1 von 3. Liebt das Sonnenbaden: Eidechse wärmt sich auf Schottersteinen auf. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Silas Stein.
    Eidechse wärmt sich auf Schottersteinen auf.
  • Bild 2 von 3. Sie mag's kühl und feucht: Auch die Blindschleiche gehört zu den Echsen. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Matthias Bein.
    Blindschleiche juf schattig-feuchtem Stein
  • Bild 3 von 3. Amphibien wie der Grasfrosch verbringen den grössten Teil ihres Lebens an Land. Für die Fortpflanzung sind sie jedoch auf Wasser angewiesen. Eier und Larven sind nur dort lebensfähig. Bildquelle: KEYSTONE/Walter Bieri.
    Drei Grasfroschmännchen tummeln sich zwischen Laich am Rand eines Teichs.
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Eidechsen, Blindschleichen und Amphibien profitieren von strukturreichen, warmen und teilweise feuchten Bereichen.

Tipps:

  • «Reptilienburg» bauen: Steine, Totholz, sandige Flächen kombinieren.
  • Gefahrenstellen (Schächte, Treppen) sichern.
  • Amphibien benötigen zur Fortpflanzung stehendes Wasser, nutzen aber vielfältige Gartenbereiche als Lebensraum.
  • Steinhaufen zur Überwinterung frostfrei und teils im Boden anlegen.

Fazit: Naturnah ist das A und O!

Die beste Nisthilfe nützt nichts ohne naturnahe Umgebung. Abwechslungsreiche Strukturen, einheimische Pflanzen und etwas «Unordnung» sind der Schlüssel. Dann fühlen sich Vögel, Insekten und andere Tiere wohl. Mit oder ohne künstliche Nisthilfe.

Weiterführende Informationen zu verschiedenen Nisthilfen

Radio SRF 1, 30.3.2026, 11:15 Uhr;weds

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