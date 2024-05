Per E-Mail teilen

112 Jahre alt ist die Offene Rennbahn in Zürich Oerlikon. Ein stolzes Alter für eine Anlage, die in den vergangenen Jahrzehnten zigmal kurz vor dem Aus stand. Alois Iten kennt die Geschichte der Rennbahn wie kein zweiter.

Der Betriebsleiter mit fünf Fakten zur Entstehung und Entwicklung dieses Zürcher Monuments.

Alois "Wisel" Iten Präsident der Interessengemeinschaft Offene Rennbahn (IGOR) Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Setzt sich seit Jahrzehnten für den Radsport und dessen Nachwuchs in der Stadt Zürich ein. Als Präsident der Interessengemeinschaft Offene Rennbahn Oerlikon leitet er den Betrieb der Anlage. 2023 wurde Iten mit dem Sportpreis der Stadt Zürich geehrt.

1. Aufschwung fürs Oerliker Tram

1892 wurde die erste Radrennbahn in Zürich Albisrieden gebaut – von einem Kiesunternehmer. Rund 20 Jahre später musste die Bahn dem Kiesabbau weichen, ein neuer Standort war gefragt. «Der Direktor der privaten Tramstrecke Zürich-Oerlikon-Seebach wollte die Rennbahn unbedingt nach Oerlikon holen.»

Die Offene Rennbahn Oerlikon Box aufklappen Box zuklappen Die Offene Rennbahn Oerlikon gilt als architektonisches und bauliches Meisterwerk der damaligen Zeit. Sie wurde zwischen März und August 1912 gebaut. Die Rennbahn ist eine der ersten Steilwandbahnen Europas. Die Anlage steht unter kantonalem Denkmalschutz. Bahnlänge: 333 m

Kurvenneigung: 44,5 °

Zuschauerkapazität: früher bis zu 12 000 Personen, heute ca. 6000 Personen

Highlights: Austragungsort von sechs Weltmeisterschaften im Bahnradsport (1929, 1936, 1946, 1953, 1961 und 1983)

Heutige Nutzung: Trainings- und Rennstätte für Rad und andere Sportarten wie Inlineskating, kulturelle und gesellschaftliche Anlässe

Der Grund: «Er war mit der Privatbahn in den roten Zahlen und erhoffte sich durch die Rennen einen Aufschwung.»

1 / 5 Legende: Achtung, fertig los: Am 25. August 1912 fand das erste Rennen auf der Rennbahn statt. Rennbahn Oerlikon/Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich 2 / 5 Legende: Beliebte Anlässe: Die Rennen lockten Sonntag für Sonntag tausende Leute nach Oerlikon. Rennbahn Oerlikon/Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich 3 / 5 Legende: Zügige Arbeiten: Der Bau der Rennbahn dauerte nur gerade ein halbes Jahr. Rennbahn Oerlikon/Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich 4 / 5 Legende: Architektonisches Meisterwerk: Die Spannbetonkonstruktion der Bahn war für damalige Verhältnisse einzigartig. Rennbahn Oerlikon/Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich 5 / 5 Legende: Raus aus den roten Zahlen: Dank der Rennbahn florierte auch die Tramlinie Zürich-Oerlikon-Seebach. ETH-Bibliothek Zürich/Bildarchiv

Die Rennbahn kam 1912 tatsächlich nach Oerlikon. Fortan pilgerten Sonntag für Sonntag tausende Leute zu den Rennen, was die Tramlinie sanierte.

2. Hallenstadion Zürich gibt’s wegen der Rennbahn

Da in den 1930er-Jahren immer wieder Radrennen wetterbedingt abgesagt werden mussten, kam die Idee auf, die Rennbahn zu überdachen. Man entschied sich dann aber für den Bau einer Halle in unmittelbarer Nähe. «Das Hallenstadion wurde 1939 eröffnet und ursprünglich nur für Radrennen genutzt.»

Legende: Orte des Spektakels: das Hallenstadion und die Rennbahn in direkter Nachbarschaft (Luftaufnahme 1993). ETH-Bibliothek Zürich/Bildarchiv

Erst ab den 1950er-Jahren wurde aus dem Stadion eine Mehrzweckhalle, die unter anderem dem damaligen Zürcher Schlittschuh-Club als Heimstätte diente.

3. Drehort des Kultfilms «Bäckerei Zürrer»

Emil Hegetschweiler, Peter Brogle, Ettore Cella: die grossen Schweizer Filmstars zu Gast auf der Rennbahn. Im Film «Bäckerei Zürrer» (1957) geht es um Bäckersohn Heini, der gerne Radprofi werden würde.

00:32 Video Offene Rennbahn Oerlikon aus «Bäckerei Zürrer» (1957) Aus Radio SRF 1 vom 24.04.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

«Als ich bei der Rennbahn ankam, sah ich einen Mann mit einem Megafon, Filmrollen, Schauspieler», erinnert sich Iten. «Da war mir klar, dass etwas Besonderes vor sich geht.»

1 / 2 Legende: Und Action: Alois Iten war vor Ort, als die Film-Crew Szenen für «Bäckerei Zürrer» gedreht hat. Gloriafilm 2 / 2 Legende: Ein Meisterwerk: Der Streifen gehört zu den grössten Schweizer Filmklassikern. Gloriafilm

Er konnte als Knirps mitverfolgen, wie in der vollbesetzten Rennbahn Filmszenen gedreht wurden - für einen der grössten Klassiker der Schweizer Filmgeschichte.

4. Reggae-Rad für Bob Marley

Im Mai 1980 spielte Bob Marley im Zürcher Hallenstadion. Die Veranstalter überraschten den jamaikanischen Musiker mit einem besonderen Geschenk: einem Fahrrad in den typischen Reggae-Farben rot, gelb und grün. «Sie haben mich wenige Tage vor dem Konzert gefragt, ob ich so ein Velo fertigen könnte», sagt Iten, damaliger Besitzer einer Velowerkstatt.

1 / 4 Legende: Passende Masse, passende Farben: Die erste Skizze des Reggae-Rads. ZVG 2 / 4 Legende: Flotter «Göppel»: Alois Iten hatte für die Fertigung des Velos nur wenige Tage Zeit. ZVG 3 / 4 Legende: Originelles Geschenk: 940 Franken bezahlte der Konzertveranstalter für das Rad für Bob Marley. ZVG 4 / 4 Legende: Bob Marley 1980 im Hallenstadion Zürich: Ob das Reggae-Rad noch existiert, ist nicht bekannt. ETH-Bibliothek Zürich/Patrick Lüthy

Also hat Iten unter Hochdruck ein auf Marleys Masse angepasstes Fahrrad gebaut und es in den gewünschten Farben spritzen lassen. «Marley sei damit auf der Bühne herumgefahren, heisst es – aber ein Foto habe ich leider keins.»

5. Und die Offene Rennbahn steht immer noch

Die Offene Rennbahn steht unter kantonalem Denkmalschutz. Der Betrieb ist vorerst bis ins Jahr 2030 gesichert. Aber es gab in den letzten Jahrzehnten zuhauf Pläne, wie man das Grundstück anderweitig nutzen könnte.

Ich finde es eher verblüffend, dass es Leute gibt, die die Rennbahn weg haben wollen.

Die Erweiterung der Messe Zürich stand zur Debatte oder der Bau einer U-Bahnstation, der die Rennbahn hätte weichen müssen. Ausserdem hegten gewisse Kreise den Wunsch einer Zürcher Olympia-Kandidatur für die Winterspiele 1976. «Die Idee war, auf dem Bahnareal das Olympiadorf zu bauen.» Pläne, die das Stimmvolk ablehnte.

Legende: Ein Leben für die Rennbahn: Alois «Wisel» Iten setzt sich mit der Interessengemeinschaft IGOR für den Erhalt der Anlage ein. SRF

Auch der Bau eines Hallenbads, eines Altersheims oder eines Eishockeystadions scheiterten an der Urne oder am Widerstand der Bahnliebhaber. Über all die Jahrzehnte gesehen, ist es durchaus verblüffend, dass es die Offene Rennbahn immer noch gibt. Alois Iten sieht es anders. «Ich finde es eher verblüffend, dass es Leute gibt, die sie weg haben wollen.»