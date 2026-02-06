Mit mehr als 70 Millionen verkauften Tonträgern zählt Laura Pausini zu den international erfolgreichsten Künstlerinnen Italiens. An der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele tritt sie als einer der Haupt-Acts auf.

Auf ihrem neuen Album schlägt die Popsängerin nun einen besonderen Weg ein: Die Platte besteht, wie auch das erfolgreiche Vorgängeralbum «Io Canto», vollständig aus Coverversionen – und ist zugleich eine musikalische Reise durch mehrere Sprachen.

Laura Pausini Sängerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Laura Pausini ist eine italienische Popsängerin aus Faenza, die 1993 mit ihrem Sieg beim Sanremo-Festival international bekannt wurde und seither zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Italiens zählt. Mit über 70 Millionen verkauften Tonträgern und Alben in mehreren Sprachen – darunter Italienisch, Spanisch und Englisch – hat sie sich eine weltweite Fangemeinde aufgebaut. Bild: Reuters

SRF: Wie kamen Sie auf die Idee für «Io Canto 2»?

Laura Pausini: Gegen Ende meiner Tour im Jahr 2024 habe ich meinen Bandkollegen vorgeschlagen, beim Soundcheck Lieder anderer italienischer Künstler zu spielen. Für mich war das ein deutliches Zeichen, dass ich bereit bin für eine neue Version von «Io Canto». Auch wenn dieses Projekt ursprünglich nicht geplant war.

Pausini bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Box aufklappen Box zuklappen Am 6. Februar um 20:00 Uhr werden die 25. Olympischen Winterspiele Milano Cortina eröffnet. Laura Pausini ist Teil des musikalischen Programms im San Siro-Stadion. Weitere musikalische Highlights sind Grammy-Preisträgerin Maria Carey, der italienische Sänger Andrea Bocelli und und der Rapper Ghali. Neben der Hauptshow in Milano zelebrieren auch Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo den offiziellen Startschuss. SRF überträgt die Eröffnungsfeier aus Cortina d'Ampezzo Piazza live.

Wie habt ihr die Lieder ausgewählt?

Ich habe mich an Momenten und auch an Menschen aus meinem Leben orientiert. Das Auswahlverfahren war sehr ähnlich wie bei «Io Canto». Zum Beispiel das Lied «Io Canto» habe ich gewählt, weil ich es als Kind zusammen mit meiner Mutter beim Frühstück gesungen habe, bevor ich in die Schule ging.

Ich wollte ein Lied in einer neuen Sprache singen.

Das ist eine wunderschöne Erinnerung mit ihr. In diesem Stil habe ich auch die Lieder für «Io Canto 2» gewählt. Lieder, die Teil meines Lebens sind seit meiner Kindheit.

Dank Studiotechnik gibt es auf dem neuen Album ein Duett mit dem verstorbenen Lucio Dalla. Wie kam es dazu?

Er ist die erste berühmte Person, die ich kennengelernt habe, als ich noch klein war und in einer Pianobar in Bologna gesungen habe. Deshalb bin ich sowohl musikalisch, als auch persönlich sehr verbunden mit ihm. Für mich war es sehr wichtig, ihn auf dem Album zu haben. Ich wollte immer «Felicità» singen und damit ist ein Traum in Erfüllung gegangen.

Zum ersten Mal in Ihrer Karriere singen sie ein Lied auf Deutsch. War das schwierig für Sie?

Ja, das war schwierig. Aber es war auch wunderschön. Ich mag Herausforderungen und ich wollte ein Lied in einer neuen Sprache singen. Es war für mich eine Überraschung, auf Deutsch zu singen und zu spüren, dass diese Sprache so romantisch ist.

«Wenn du an Wunder glaubst» von Laura Pausini Box aufklappen Box zuklappen Das deutsche Lied kommt in der Originalversion (1960) von Mina und heisst «Il cielo in una stanza». Sowohl Mina, als nun auch Laura Pausini singen das Lied auf Deutsch unter dem Titel «Wenn du an Wunder glaubst»

Auch wenn viele Menschen denken, dass sie ziemlich hart ist. Genau deshalb habe ich versucht, eines der vielleicht zärtlichsten italienischen Lieder auf Deutsch zu singen.

Auf dem Album gibt es auch einen Song mit dem Rapper Achille Lauro.

Als er 2020 «16 Marzo» gemacht hat, habe ich ihn sofort gefragt, ob er mir ein ähnliches Lied schreiben kann, weil es mir so gut gefallen hat. Jetzt bin ich glücklich, weil ich genau diese Lied mit ihm zusammen gemacht habe.

Das Interview führte Severo Marchionne.