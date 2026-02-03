Am Freitag werden die 25. Olympischen Winterspiele feierlich eröffnet. Die Feier im San Siro wartet mit einer Neuerung auf.

Legende: Schauplatz der Eröffnungsfeier Das San Siro in Mailand. AP Photo/Luca Bruno

Sie gehört zu Olympischen Spielen wie die Maskottchen, die Medaillen oder die Ringe: Die farbenfrohe Eröffnungsfeier mit dem Einmarsch der Athletinnen und Athleten markiert jeweils den Beginn der Wettkämpfe, auch wenn diese in gewissen Sportarten zeitbedingt bereits zwei Tage vorher loslegen.

Für die grosse Sause am Freitag wurde das San Siro auserkoren. Das geschichtsträchtige Fussballstadion der Mailänder Fussballklubs bietet Platz für über 70'000 Zuschauer und damit einen würdigen Rahmen für den Einmarsch der Gladiatoren. Musikalisch wird der Anlass unter anderem von Andrea Bocelli und Mariah Carey untermalt.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele sehen Sie am Freitag ab 19:00 Uhr live auf SRF zwei. Es kommentieren Reto Müller und Inter-Mailand-Goalie Yann Sommer.

Zwei Feuer – zwei Kessel

Weil die Olympischen Spiele dezentral durchgeführt werden, kommt es auch bei der Eröffnungsfeier zu einer Premiere. Neben der Zeremonie in Mailand finden gleichzeitig auch Feiern und Athletenparaden an weiteren Olympia-Standorten statt – darunter Predazzo, Livigno und Cortina d’Ampezzo. Diese dezentralen Veranstaltungen sollten die Athletinnen und Athleten näher an ihre jeweiligen Wettkampfstätten bringen, so die Organisatoren.

Dem Entzünden des olympischen Feuers wird wie gewohnt eine grosse Bedeutung beigemessen. Diese symbolischen Handlungen – Sinnbilder für Einheit, Frieden und den globalen Sportsgeist – sollen erweitert und an mehreren Orten erlebbar gemacht werden.

Erstmals in der Geschichte wird es nämlich zwei olympische Kessel geben. Das Feuer soll sowohl in einem Kessel am Arco della Pace in Mailand wie auch auf der Piazza Dibona in Cortina d'Ampezzo entzündet werden. Diese doppelte Geste – ein geteiltes Feuer, ein gemeinsames Zeichen – soll die Vielfalt Italiens und den Charakter von «Made in Italy» feiern.